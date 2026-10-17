Rimini, corteo per il clima: "Stop al consumo di suolo"

Fridays For Future in piazza con comitati e associazioni: nel mirino la cementificazione, il modello turistico e le scelte dell’amministrazione

Un corteo partecipato per chiedere più tutela dell’ambiente, stop al consumo di suolo e attenzione alla salute dei cittadini. Venerdì 16 ottobre Rimini è scesa in piazza con Fridays For Future, comitati e associazioni ambientaliste, che hanno criticato le politiche urbanistiche e il modello di sviluppo turistico della città.

Al centro della mobilitazione la richiesta di proteggere il verde urbano, tutelare la biodiversità e fermare la cementificazione. Contestati anche progetti come l’ampliamento della Fiera e il nuovo mercato ittico all’ingrosso in via Sinistra del Porto.

La mobilitazione proseguirà in occasione di Ecomondo e con la partecipazione al Climate Pride nazionale, in programma il 14 novembre a Roma.