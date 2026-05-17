Rimini, Crosetto dal Raduno dei Carabinieri: “Vicini alle persone colpite dal dramma di Modena”

Secondo il ministro, si tratterebbe di un gesto legato a motivazioni personali e difficilmente prevedibili

Un messaggio di vicinanza e cordoglio è arrivato da Rimini, dove è in corso il Raduno nazionale dei Carabinieri. A parlare è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto a margine dell’evento che sta richiamando in città migliaia di persone tra militari, famiglie e cittadini.

Il ministro ha commentato quanto accaduto nelle scorse ore a Modena, definendo la vicenda “un dramma” e sottolineando la vicinanza delle istituzioni alle persone coinvolte.

“Siamo vicini alle persone colpite da questo dramma. Speriamo che atti di questo tipo non accadano più”, ha dichiarato Crosetto durante la sua presenza a Rimini.

Secondo il ministro, si tratterebbe di un gesto legato a motivazioni personali e difficilmente prevedibili: “È probabilmente qualcosa che ha ragioni più individuali, quindi totalmente impossibile da prevedere”.

Le parole del titolare della Difesa sono arrivate nel contesto del Raduno nazionale dei Carabinieri, manifestazione che in questi giorni sta animando il centro di Rimini con cerimonie ufficiali, incontri istituzionali e momenti aperti al pubblico. Un appuntamento che ha trasformato la città romagnola in uno dei principali punti di riferimento nazionali per l’Arma e per il mondo delle istituzioni.