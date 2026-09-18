Rimini, da domenica tornano mercati, mercatini e feste d’autunno

Si parte il 20 settembre con Artigiani al Centro e la Festa Contadina. In calendario antiquariato, prodotti tipici, specialità francesi e appuntamenti nei borghi fino a ottobre

Con l’avvicinarsi dell’autunno, tornano i mercati e i mercatini dedicati ai prodotti di stagione, all’artigianato, all’antiquariato e alle specialità gastronomiche. Un calendario di appuntamenti che invita a passeggiare tra le piazze del centro storico e il Borgo San Giuliano, alla scoperta delle produzioni del territorio, di oggetti vintage e di creazioni realizzate a mano.

Il calendario prende il via domenica 20 settembre con Artigiani al Centro, la mostra mercato dedicata all’artigianato handmade. In piazza Tre Martiri, dalle 9.30 alle 19.00, artigiani, creatori e designer presentano pezzi unici realizzati con legno, metalli, tessuti, filati, argilla e materiali recuperati. L’appuntamento torna il 18 ottobre, il 15 novembre e nelle giornate del 6, 7 e 8 dicembre.



Domenica 27 settembre torna invece Rimini Antiqua, mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage. Tra piazza Tre Martiri, via IV Novembre e corso d’Augusto è possibile trovare ceramiche, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti da collezione. Il mercato si svolge dalle 7.30 alle 18.30, e torna il 25 ottobre e il 29 novembre, ultime domeniche del mese.



Con l'arrivo di ottobre piazza Cavour ospita il Mercatino Regionale Francese, in programma da giovedì 1 a domenica 4 ottobre nell’ambito dell’iniziativa “Rimini assaggi di Francia”. Le bancarelle propongono specialità gastronomiche e prodotti dell’artigianato d’Oltralpe: formaggi, vini, biscotti bretoni, cioccolato, baguette, croissant, crêpes, macarons, spezie e frutta disidratata. L’offerta comprende anche lavanda, oli essenziali, saponi, profumi, tovaglie provenzali, cosmetici e bijoux. Il Mercatino è aperto giovedì dalle 12.00 alle 23.00, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 23.00 e domenica dalle 9.00 alle 21.00.



Nelle prime due domeniche di ottobre tornano anche le Fiere d’Autunno. Domenica 4 ottobre, piazza Tre Martiri e corso d’Augusto accolgono la Fiera della domenica d’Autunno, con bancarelle di articoli vari, idee regalo e prodotti stagionali. Domenica 11 ottobre trova spazio invece la Fiera dei Sapori e Profumi d’Autunno, dedicata ai prodotti tipici legati alla nuova stagione. Entrambe le fiere si svolgono per l’intera giornata.



A completare il calendario c’è il Mercato degli agricoltori, appuntamento settimanale che si tiene tutto l'anno ogni venerdì, dalle 7.00 alle 13.00, nell’area adiacente al parcheggio Tiberio, nel Borgo San Giuliano. Una ventina di produttori propone frutta e ortaggi di stagione, prodotti biologici, formaggi, salumi, olio, vino, miele e confetture provenienti dalla provincia di Rimini e dai comuni limitrofi. Organizzato da CIA e Coldiretti, il mercato promuove la filiera corta e l'acquisto diretto dai produttori locali.

Da non dimenticare il mercato settimanale, tra i più grandi dell'Emilia-Romagna, che anima il centro storico ogni mercoledì e sabato mattina (7.00 – 13.00) e si sviluppa non lontano dalla stazione ferroviaria, attorno a piazzale Gramsci, parcheggio Clementini, via Castelfidardo, via Dante/IV Novembre, piazza Tre Martiri, Arco d’Augusto. E’ un appuntamento immancabile per chi ama curiosare tra banchi colorati, abbigliamento, artigianato, specialità locali e occasioni per tutti i gusti.

E con la riapertura totale della pesca, il Mercato Coperto di Rimini torna a proporre anche il pesce fresco dell'Adriatico, riportando in pescheria il pescato dei pescherecci riminesi. Da metà settembre gli oltre 50 banchi del reparto ittico tornano pienamente operativi, offrendo a residenti e visitatori un'occasione in più per scoprire uno dei luoghi più autentici del centro storico. Tra colori, profumi e prodotti del territorio, una visita al Mercato Coperto permette di incontrare da vicino le tradizioni gastronomiche locali e di trovare il pesce appena sbarcato, protagonista della cucina riminese e delle tavole di stagione (orario: tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.45. Domenica chiuso).

Settembre e ottobre sono anche i mesi delle sagre e delle feste legate alle tradizioni locali. Al Parco degli Artisti di Vergiano, a poca distanza da Rimini, domenica 20 settembre si svolge la Festa Contadina, una giornata dedicata ai sapori, alla musica e alla cultura rurale, che conclude la programmazione estiva del Parco. Dalle ore 11 apre il mercatino dei prodotti alimentari e artigianali, accompagnato da stand gastronomici attivi a pranzo e a cena.

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, torna infine la Festa del Borgo Sant'Andrea che quest'anno anticipa le celebrazioni del patrono San Gaudenzo (14 ottobre). L'iniziativa propone un programma diffuso di spettacoli di strada, musica, giochi e momenti dedicati alla valorizzazione della memoria, dell'identità riminese e della vita di comunità. Protagonisti anche il territorio e le sue eccellenze, con mercati a chilometro zero, degustazioni, mostre e approfondimenti culturali sulla storia locale.

I mercati di Rimini sono una delle esperienze più autentiche per conoscere il territorio. Fra bancarelle, prodotti tipici e atmosfera conviviale, rappresentano un appuntamento fisso per residenti e turisti durante tutto l’anno.





Riepilogo degli appuntamenti

Mercati e Mercatini

20 settembre, 18 ottobre, 15 novembre: Artigiani al Centro, piazza Tre Martiri

27 settembre, 25 ottobre, 29 novembre: Rimini Antiqua, centro storico

1-4 ottobre: Mercatino Regionale Francese, piazza Cavour

4 e 11 ottobre: Fiere d’Autunno, piazza Tre Martiri e corso d’Augusto

Ogni venerdì: Mercato degli agricoltori, parcheggio Tiberio, Borgo San Giuliano

Ogni mercoledì e sabato: Mercato settimanale

Feste e tradizioni

20 settembre: Festa Contadina - Parco degli Artisti, Vergiano

9-11 ottobre: Festa del Borgo Sant'Andrea - Borgo Sant'Andrea