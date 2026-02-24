Rimini dà il via al tour di Dom, il documentario sul ritorno a Sarajevo

Anteprima nazionale al Cinema Fulgor per il film finalista ai Nastri d'Argento

Dom, il film documentario diretto da Massimiliano Battistella, finalista ai Nastri d'Argento Documentari per il Cinema del Reale, arriva nelle sale italiane con un tour che prende il via il 1° marzo 2026, al Cinema Fulgor di Rimini alle 20.30. La serata che sarà presentata da Marco Bertozzi, regista, docente e studioso di cinema del reale, si svolgerà alla presenza del regista Massimiliano Battistella, della protagonista Mirela Hodo, della psicodrammaturga e collaboratrice autoriale Lisa Pazzaglia. Con loro il produttore Riccardo Biadene (Kama Productions), Michele Lari, Assessore alla Cultura del Comune di Rimini, e Kristian Gianfreda, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Rimini. Un appuntamento speciale che segna l’inizio del tour nazionale proprio nella città in cui oggi vive la protagonista.

Dom è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori, Notti veneziane, in occasione della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; al 31° Sarajevo Film Festival; a Dok Leipzig, dove ha ottenuto la menzione Mdr Film Prize e in numerosi altri festival.

Il documentario ricostruisce il ritorno a Sarajevo di Mirela Hodo, rifugiata in Italia nel 1992 durante l’assedio della sua città. A soli 10 anni, con altri 66 bambini, lascia l'orfanotrofio Dom Bjelave sotto i bombardamenti. Il film ripercorre il viaggio che, adulta, la porterà di nuovo a Sarajevo per riconciliarsi con il passato, alla ricerca della madre e della propria identità ferita. Oggi Mirela vive a Rimini, città che l’ha accolta. Tra i ricordi, gli incontri e le musiche di Nedim Zlatar, il film intreccia memoria personale e storia collettiva nel 30° anniversario della fine dell’assedio di Sarajevo, il più lungo della storia moderna. Ne emerge una riflessione universale e quanto mai attuale sulla guerra, come emblema di tanti, troppi conflitti cui continuiamo ad assistere in un quadro di crescente impotenza del diritto internazionale.

Dom, prodotto da Riccardo Biadene per Kama Productions in coproduzione con Nihad Kreševljaković per MESS Sarajevo e Ivana Cvetković Bajrović per Method, con la partecipazione di Global Film Partners Amsterdam, è arricchito da prezioso materiale d’archivio e da una colonna sonora firmata dal compositore bosniaco Nedim Zlatar, noto per le collaborazioni con il premio Oscar Danis Tanović.

La proiezione riminese segna l’inizio del tour nazionale che toccherà numerose città italiane nelle settimane successive: il 2 marzo DOM farà tappa a Roma al Cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti. Il 3 marzo sarà la volta di Venezia al Cinema Rossini, mentre il 4 marzo arriverà a Milano al Cinema Anteo. Il 5 marzo il tour proseguirà a Torino al Cinema Centrale e a Roma al Cinema Farnese, per poi spostarsi a Trieste, il 6 marzo al Cinema Ariston, mentre l’8 marzo sarà a Firenze al Cinema Alfieri. Il 9 marzo il film sarà a Bologna, nell’ambito della rassegna Top Doc, al Cinema Arlecchino, l’11 marzo a Palermo al Cinema Rouge et Noir, e il 12 marzo sarà a Cagliari al Cinema Odissea. Molte altre città si stanno aggiungendo al tour. Dom vede la collaborazione autoriale della psicodrammaturga Lisa Pazzaglia, al montaggio Desideria Rayner con Giampiero Civico. La fotografia è firmata da Emanuele Pasquet. Il film è stato sviluppato nell’ambito del programma Cph:Dox 2024 e selezionato agli AJD Industry Days / Rough Cut di Sarajevo 2024.