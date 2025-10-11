Rimini: da mercoledì sarà possibile accendere il riscaldamento

Attenzione però alla zona climatica in cui si risiede e agli orari di accensione dei termosifoni

A partire dal prossimo mercoledì 15 ottobre, nella maggioranza delle province del Nord Italia e nelle province di montagna del Centro e del Sud, sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento.

Attenzione però alla zona climatica in cui si risiede, agli orari di accensione dei termosifoni, alle temperature impostate e alle regole stabilite da Comuni e condomini, per evitare di pagare multe che possono arrivare anche a 3mila euro. Lo ricorda Assium, l'associazione degli utility manager, che invita i consumatori a controllare le tariffe previste dal proprio contratto di fornitura gas, considerato che i prezzi sui mercati di riferimento risultano in sensibile calo del 24% rispetto al 2024. I cittadini che potranno accendere i riscaldamenti a partire da mercoledì sono quelli della cosiddetta zona E, tra le quali la Provincia di Rimini. (ANSA)