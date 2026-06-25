Rimini da scoprire: tour guidati, mostre ed escursioni per un'estate tra arte, storia e paesaggi

Accanto alle suggestive passeggiate culturali, l'estate offre un ricco panorama di esposizioni che spaziano dall'identità locale ai grandi scenari internazionali

Dalla scoperta dell’entroterra in bus con le escursioni guidate di Aspass a cura di Visit Romagna, fino ai city tour “Le Meraviglie di Rimini”, proposti da VisitRimini, che accompagna i partecipanti alla scoperta dei principali luoghi simbolo della città: dalla Rimini romana, con l’Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio, a quella del Rinascimento, con il Tempio Malatestiano e il Castel Sismondo. Sono numerose le proposte di passeggiate guidate alla scoperta dei tesori e dei paesaggi che rendono unico il territorio.



Per chi è alla ricerca di una prospettiva diversa, domenica 28 giugno è in programma la visita guidata “Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli”, a cura dei Musei Rimini. L’itinerario permette di esplorare due importanti aree archeologiche della città: quella di piazza Ferrari e quella del Teatro Amintore Galli. La visita parte dalla storia della Domus del Chirurgo, celebre per aver restituito uno dei più ricchi e completi strumenti chirurgici dell’antichità. Il percorso prosegue poi nell’area archeologica del Teatro Galli, emersa durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, che offre uno spaccato della Rimini antica dal IV secolo a.C. fino all’Ottocento.





Accanto alle suggestive passeggiate culturali, l'estate offre un ricco panorama di esposizioni che spaziano dall'identità locale ai grandi scenari internazionali. Un viaggio tra pittura, scultura e fotografia da vivere nel cuore della città e a due passi dal mare.



Per chi ama passeggiare nel cuore del centro storico, le tappe artistiche partono proprio dai grandi spazi espositivi e museali. Dal 26 giugno al 13 settembre i Palazzi dell’Arte ospitano "Estate contemporanea", un doppio appuntamento internazionale che comprende la collettiva di artisti newyorkesi "Sailing to Byzantium" e la personale di Luca Giovagnoli, "Summer Dream", dedicata all'immaginario della stagione balneare.



Fino al 5 luglio, il Museo della Città ospita "Del mare e d’altri sogni", la personale del pittore riminese Filippo Manfroni, che indaga il corpo e l'acqua in un’atmosfera intima e contemplativa. Fino al 23 agosto, il Palazzo del Fulgor apre invece le porte a "Carlo Zauli. Sensualità della forma", un'esposizione che mette in dialogo le sculture e le opere grafiche del maestro faentino con l'universo onirico di Federico Fellini

L'ex Cinema Astoria propone, infine, fino al 19 luglio, la mostra collettiva dell'Ecomuseo "Arti e Paesaggi Urbani. Ausa 2025–2026", un progetto partecipativo che usa l'arte e la fotografia per ricostruire la memoria del territorio attorno all'antico torrente dell’Ausa.

Per chi preferisce unire l'arte alla brezza marina, la zona di Marina Centro offre tappe altrettanto interessanti. Dal 25 giugno al 3 luglio, la Palazzina Roma in piazzale Fellini celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana con la mostra pittorica "La Repubblica è Donna", un omaggio al ruolo femminile nella storia civile del Paese. Infine, per tutta l'estate e fino al 31 agosto, le sale dell'Art Hotel Admiral ospitano "Le Stanze dei Sogni" di Ilaria Rezzi (della Rosini Gutman Collection), un percorso tra tele a olio, atmosfere pop e suggestioni surreali.



Accanto agli appuntamenti in città, continuano anche le escursioni nell’entroterra con A SPASS, un servizio in bus attivo fino al 10 settembre. L’iniziativa collega la costa riminese ai luoghi più suggestivi delle colline circostanti, offrendo un modo semplice e organizzato per visitare borghi storici, parchi naturali e città d’arte.