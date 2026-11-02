Rimini, dal Festival del Mondo Antico a Ecomondo: tutti gli eventi della settimana

Cultura, musica, cinema e innovazione: da oggi a domenica in programma conferenze, spettacoli, concerti, mostre e appuntamenti per tutte le età.

A Rimini Novembre si apre con una settimana ricca di appuntamenti. Dal Festival del Mondo Antico, che torna con la sua 27ª edizione, a Ecomondo, la fiera dedicata alle tecnologie verdi e all'economia circolare, il calendario attraversa cultura, musica, cinema e sport. In programma anche il ritorno a teatro di Fabio De Luigi, incontri letterari, iniziative per le famiglie e la tradizionale camminata della Sgambatella.

Il Festival del Mondo Antico, da oggi al 27 novembre, quest'anno è dedicato al tema "Rinascite. Infinite riscoperte dell'Antico". Ad aprire il programma saranno due conferenze su Giovanni Bellini, in occasione del ritorno a Rimini della sua Pietà dopo il restauro e le esposizioni internazionali. Lunedì 2 novembre il direttore di Palazzo Madama a Torino, Giovanni Carlo Federico Villa, dialogherà con il direttore dei Musei di Rimini Alessandro Giovanardi. Sabato 7 novembre sarà invece Giovanardi a tenere l'incontro "Eroismo, lacrime e bellezza: Giovanni Bellini e i suoi archetipi", nella chiesa di Santa Maria ad Nives. Il programma proseguirà con appuntamenti dedicati alla storia dell'arte, all'archeologia e alla letteratura.

Dal 3 al 6 novembre i padiglioni della Fiera ospitano la 29ª edizione di Ecomondo, manifestazione internazionale dedicata all'economia circolare e alla transizione ecologica. Tra gli appuntamenti di Ecomondo Off, mercoledì 4 novembre al Rockisland si terrà il workshop "Dal monitoraggio all’azione: capire oggi il futuro delle nostre coste", con esperti della Fondazione CMCC e dell'Università di Bologna. Nella stessa serata, alla Sala Massimo Pironi della Provincia, il poeta Franco Arminio sarà protagonista di "Un Ecomondo di poesia", un reading dedicato al volume "Terracarne".

Al Teatro Galli è atteso il ritorno sulle scene di Fabio De Luigi. Dopo venticinque anni, l'attore torna a teatro con "Biol - In Carne e Ossa", in programma dal 5 al 7 novembre: uno spettacolo tra ironia, racconti personali e improvvisazione. Martedì 3 novembre, sempre al Galli, si terrà invece "Rimini Mundi. Ambasciatori della Riviera di Rimini", cerimonia dedicata a chi ha contribuito a promuovere la destinazione congressuale. Ospite speciale della serata sarà il divulgatore scientifico Mario Tozzi.

La Sagra Musicale Malatestiana prosegue con tre appuntamenti. Il 7 novembre al Teatro degli Atti è in programma "Viaggio nella memoria. Omaggio ad Alfredo Speranza", mentre l'8 novembre il Teatro Galli ospiterà il recital del pianista Daniele Martinelli. Il 9 novembre arriverà uno degli appuntamenti principali della stagione: il concerto della Chamber Orchestra of Europe, diretta da Antonio Pappano con il pianista Alexandre Kantorow, sulle musiche di Brahms e Dvořák. Spazio al cinema alla Cineteca Comunale, con l'ultimo appuntamento del Premio Burdlaz di Amarcort Film Festival, martedì, quando sarà proiettato "RIP" di Alessandro D'Ambrosi. Giovedì 5 novembre torna invece "Curatori per un giorno", iniziativa rivolta agli under 30: i giovani Lorenzo Ferrero e Gaia Longobardi introdurranno il documentario "Vogliamo anche le rose" di Alina Marazzi. Venerdì 4 novembre è in programma "Nel silenzio delle stanze", film di Jérôme Bonnell.

Al Palazzo del Fulgor proseguono gli appuntamenti dedicati a Federico Fellini. Giovedì 5 novembre, per la rassegna "Fellini Open, Talk & book", Carlo Dolcini presenterà il volume "I vitelloni: Federico Fellini applaudito e incompreso", in dialogo con Marco Leonetti. Il Cinemino propone invece martedì 3 novembre "Il bidone" e martedì 10 novembre "I vitelloni". Al Fulgor continuano anche i Lunedì del Cinefilo, dedicati ai classici restaurati, e l'appuntamento domenicale "Colazione e film". La Biblioteca Gambalunga ospita la rassegna "Libri da queste parti": venerdì 6 novembre sarà protagonista Luca Micheli, in dialogo con Lorenzo Valenti, mentre martedì 10 novembre toccherà a Caterina Mendolicchio e Luca Cavalieri, con Nicola Gambetti. Sabato 7 novembre, alla sala della Cineteca, si parlerà invece della riscoperta di una rara ketubah del Seicento, un contratto matrimoniale ebraico conservato alla Gambalunga e recentemente restaurato grazie al sostegno di Italia Nostra Rimini.

La settimana comprende anche le cerimonie istituzionali. Lunedì 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, sono previste visite guidate al Cimitero monumentale e la Messa celebrata dal vescovo Nicolò Anselmi alle 15 nella chiesa di San Francesco. Mercoledì 4 novembre, in piazza Cavour, si svolgerà la cerimonia per la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, con alzabandiera, deposizione delle corone d'alloro e commemorazione dei Caduti. Per le famiglie, sabato al Centro per le Famiglie è in programma "Bubusettete: voci, canti e filastrocche", attività con giochi sonori, stimolazioni visive e tattili rivolta ai genitori in attesa e alle famiglie con bambini fino a dieci mesi. Proseguono inoltre gli incontri promossi dal Centro per le Famiglie e dall'Ausl Romagna, insieme alle attività e ai laboratori dell'ex Cinema Astoria.

Domenica, alla Piazza sull'Acqua del Ponte di Tiberio, torna La Sgambatella, camminata e corsa ludico-motoria organizzata da Uisp Rimini per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Previsti due percorsi, da 7 e 11,5 chilometri. Il ricavato delle iscrizioni sarà destinato al Centro antiviolenza Rompi il Silenzio. Nel fine settimana, il 7 e 8 novembre, il mare sarà invece protagonista con il Campionato Autunnale di vela organizzato dal Circolo Velico Riminese.