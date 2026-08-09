Rimini, derubano una donna e due turisti: la banda di "predoni" arrestata

L'intervento della Polizia sul lungomare Tintori

Ieri mattina (8 agosto) la Polizia ha arrestato a Rimini quattro giovani di nazionalità egiziana, per l'ipotesi di reato di furto aggravato continuato in concorso.

Erano le 7 circa quando alla Questura è giunta segnalazione su un furto subito da una donna, all'altezza del lungomare Tintori. Quest'ultima si era vista portar via la borsa, con all'interno il proprio smartphone e le chiavi dell'automobile. I ladri avevano anche cercato di aprire la vettura.

La Polizia, giunta sul posto, ha rintracciato così due giovani egiziani, fermati da due turisti olandesi, anch'egli vittime di furto. I nordafricani avevano agito a loro danno assieme a due complici, che gli agenti hanno rintracciato e fermato in piazzale Fellini, in possesso della refurtiva. Uno dei quattro fermati aveva un tirapugni, fatto che gli è costato una denuncia specifica per il porto di oggetti atti ad offendere. Gli arresti sono stati convalidati: per uno dei quattro è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per gli altri tre il divieto di dimora nel Comune di Rimini.