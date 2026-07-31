Rimini, divano in fiamme: lo portano fuori casa e spengono l'incendio

Tre persone hanno fatto ricorso alle cure del 118

Il divano inizia a prendere fuoco e i tre coinquilini lo trascinano all'esterno per circoscrivere l'incendio ed evitare conseguenze più gravi. Sono stati momenti di concitazione quelli vissuti da tre membri di un nucleo familiare che risiede in un'abitazione di via Corbelli, a Rimini, in zona aeroporto, intorno alle 10 di oggi (31 luglio). I tre hanno dovuto ricorrere alle cure del personale del 118 per lievi ustioni e un principio di intossicazione da fumo. Le autorità non hanno fornito dettagli sulle loro condizioni, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Grazie alla loro prontezza di riflessi, il divano è stato portato fuori dall'abitazione e l'incendio è stato domato, prima che potesse propagarsi, limitando così i danni all'interno dell'immobile a quelli provocati del fumo sprigionatosi dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e una pattuglia della Polizia Locale.