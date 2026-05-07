Rimini diventa la capitale mondiale della mobilità sostenibile: a giugno arriva Velo-City

Il summit mondiale della ciclabilità approda al Palacongressi

Dal 16 al 19 giugno il Palacongressi di Rimini ospita Velo-city 2026, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile, promosso dalla European Cyclists’ Federation. Quattro giornate di alta formazione per gli stakeholder del settore con i massimi esperti mondiali di ciclabilità, mobilità integrata e politiche urbane sostenibili, che attraggono oltre 1.500 delegati provenienti da oltre 60 paesi. Considerato come appuntamento chiave annuale per la comunità della mobilità attiva, Velo-city è il più importante momento di scambio di conoscenze per chi fa advocacy, per le amministrazioni, per decisori politici, il mondo accademico e le aziende di settore.

Il summit mondiale della ciclabilità torna in Italia dopo la lontana edizione del 1991 e la European Cyclists’ Federation ha scelto Rimini per riportare Velo-city nel nostro Paese riconoscendo alla città l’impegno profuso negli ultimi anni verso la promozione di una nuova cultura di mobilità sostenibile, che si sviluppa anche attraverso il potenziamento di servizi e dell’infrastrutturazione.

Rimini, città laboratorio della mobilità del futuro

La scelta di organizzare Velo-city a Rimini conferma la città come una delle più avanzate nella trasformazione urbana orientata alla sostenibilità: rigenerazione degli spazi pubblici, sviluppo di infrastrutture ciclabili integrate, valorizzazione del paesaggio costiero e del patrimonio storico, potenziamento dei servizi per una mobilità attiva e accessibile.

Questi elementi, già alla base della candidatura, si ritrovano anche nel tema conduttore dell’edizione 2026, “Delivering the Urban Dream”: costruire città più vivibili, più verdi e più inclusive.

Un programma scientifico che parla al mondo e al territorio

L’edizione 2026 offrirà oltre 80 sessioni, con 400 relatori internazionali, dedicate alla progettazione urbana, alle infrastrutture ciclabili, ai sistemi di trasporto multimodale, al turismo attivo, alla salute pubblica e alle politiche di inclusione.

Il programma si articola attorno a cinque filoni tematici: built to inspire (progettare ambienti urbani belli e funzionali), cycling for life (promuovere stili di vita sani e attivi), multimodality (integrazione tra diversi sistemi di trasporto), travel reimagined (turismo e sostenibilità come motori di sviluppo) e good vibes (inclusione sociale e transizione giusta).

Un’occasione unica per mettere in dialogo la rete globale delle città bike-friendly con le esperienze del territorio, grazie anche al supporto della Regione Emilia-Romagna, di FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, degli operatori locali, del sistema fieristico e congressuale e del lavoro congiunto di AIM Group International, Italian Exhibition Group con Convention Bureau della Riviera di Rimini e Palacongressi e VisitRimini, partner organizzativi dell’evento.

La Bike Parade: un abbraccio collettivo alla città che pedala

Tra gli appuntamenti più attesi si svolgerà mercoledì 17 giugno la Bike Parade di Velo-city, che attraverserà i luoghi simbolo di Rimini in un percorso spettacolare e inclusivo di circa 10 km, dal Parco del Mare al centro storico. Cuore pulsante della manifestazione sarà il Bike Village allestito nel Parco Fellini, punto di riferimento per il raduno e il grande arrivo della parata. Il villaggio, aperto dalle 17 alle 24, animerà l’area con musica di intrattenimento, aree food & drink con food truck e stand interattivi dedicati alla sicurezza stradale.

La partenza è fissata per le ore 19 presso la rotonda Lucio Battisti, con il serpentone di biciclette che seguirà un percorso ad anello attorno al centro storico passando per il Borgo San Giuliano fino a viale Pascoli, per fare poi ritorno in Piazzale Fellini e concludere la serata in un’atmosfera di festa. La partecipazione sarà aperta a tutti — cittadini, famiglie, associazioni sportive, scuole e turisti — oltre a tutti i delegati provenienti da oltre 60 Paesi.

Un grande momento di condivisione che renderà visibile, in modo concreto, la vocazione di Rimini come città ciclabile e attiva tutto l’anno.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. intervista di Stefano Ferri Le parole del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

«Velo-city 2026 – così il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - rappresenta per Rimini il riconoscimento di un percorso concreto che negli ultimi anni ci ha visti investire con determinazione su un modello di città più sostenibile, accessibile e a misura di persona. Ospitare oltre 1.500 delegati da tutto il mondo significa mettere Rimini al centro di una rete globale di esperienze, idee e buone pratiche, ma anche offrire l’occasione di mostrare dal vivo il lavoro che stiamo portando avanti sulla rigenerazione degli spazi pubblici, sulla mobilità attiva e sulla qualità dello spazio pubblico. Velo-city sarà un momento di confronto, ma anche un acceleratore per le politiche che stiamo sviluppando: dalla crescita della rete ciclabile, all’integrazione tra i diversi sistemi di mobilità, fino alla costruzione di una città sempre più vivibile e inclusiva. La Bike Parade, aperta a cittadini e ospiti, sarà l’immagine più autentica di questa visione: una comunità che si muove insieme, in modo sostenibile, condividendo lo spazio urbano riqualificato, anche con i turisti che saranno presenti a Rimini. Vogliamo che questo evento lasci un'eredità concreta, uno stimolo ulteriore a lavorare con ancora più determinazione per una città più vivibile per tutti».

“La scelta di Rimini come sede dell’edizione 2026 di Velo-city, e ringraziamo ancora ECF per aver scelto la nostra località -evidenzia l’Assessora Regionale a Sport, Turismo e Commercio, Roberta Frisoni- è l’ennesima conferma della crescente attenzione e sensibilità dei nostri territori verso i temi della mobilità sostenibile, della salvaguardia ambientale e dell’alta qualità della vita. Temi che trovano nella bici uno dei migliori “alleati”. La Romagna e tutta la Regione sono sempre più una terra “a misura di pedale”. sono stati pedonalizzati i lungomari, dotandoli di piste ciclabili, e cresce di anno in anno il numero di Ciclovie che permettono di scoprire in sella le nostre bellezze naturalistiche, le eccellenze culturali ed il patrimonio enogastronomico tra Emilia e Romagna. Velo-city sarà un cruciale momento di confronto, da cui auspichiamo di raccogliere preziose indicazioni e proposte per il futuro sostenibile della Regione».

«Velo-city sta arrivando nella splendida città di Rimini – dichiara Caroline Cerfontaine, Velo-city Director - European Cycling Federation - un luogo che ha avuto il coraggio di reinventarsi passando da un modello auto-centrico a uno people-first. Come potente esempio del nostro tema, “Delivering the Urban Dream”, Rimini dimostra che il cambiamento trasformativo non è solo possibile: è già in corso. Il programma riunirà circa 400 relatori provenienti da 44 Paesi, creando un palcoscenico globale dinamico per idee, innovazione e azione. Dalla riprogettazione degli spazi stradali alla creazione di incroci sicuri, dai parcheggi bici inclusivi ai sistemi di bike sharing e alle campagne di cambiamento comportamentale, Velo-city 2026 Rimini offrirà ispirazioni e strumenti pratici sia per chi si avvicina ora al settore, sia per i professionisti più esperti. Unitevi a noi e diventate parte del movimento che sta plasmando città più sane, sostenibili e vivibili per tutti!»

"FIAB ha lavorato affinché Velo-city 2026 – dichiara Susanna Maggioni, Vicepresidente FIAB Italia - fosse un’opportunità realmente accessibile per i Comuni italiani per rafforzare competenze, visione e politiche sulla ciclabilità nei territori. Gli ingressi gratuiti per gli enti aderenti ad ANCI e alla rete Comuni Ciclabili rappresentano uno strumento concreto per favorire partecipazione, formazione e sviluppo di politiche ciclabili efficaci, per mettere la ciclabilità al centro dell’agenda pubblica. La cerimonia di consegna delle bandiere e degli attestati per i 160 Comuni aderenti alla rete si terrà appunto all'interno del programma di Velo-city Rimini, nel pomeriggio del primo giorno, martedì 16 giugno, enfatizzando il ruolo essenziale delle amministrazioni comunali nella transizione verso una mobilità più giusta e sostenibile e in generale verso territori e città più vivibili e sane, oltre a mettere in evidenza un progetto innovativo nel modo in cui fare advocacy e lavorare insieme alle amministrazioni nei territori. Confidiamo che tutti i Comuni vorranno cogliere questa opportunità di fare la differenza: portare competenze, visione e relazioni nei territori, scambiare idee e tradurle in politiche più coraggiose sulla ciclabilità, in una congiuntura globale che richiede più che mai resilienza e scelte di mobilità più sostenibili, per città più giuste, sane, resilienti e competitive"

Un’eredità che va oltre l’evento

Velo-city rappresenta per Rimini un’occasione di crescita duratura: rafforza il posizionamento internazionale della città come destinazione innovativa e sostenibile; genera nuove opportunità per il turismo sportivo e culturale; contribuisce a consolidare la rete di infrastrutture per la mobilità dolce e la qualità della vita dei residenti.

È partito l’avvio ufficiale del conto alla rovescia verso un evento che non è solo un appuntamento in calendario, ma un progetto di città, costruito dal territorio per il territorio.