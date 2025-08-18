Rimini diventa una grande balera a cielo aperto con Balamondo World Music Festival

Dal 1 al 4 settembre, tra Piazza Cavour e il Grand Hotel Incontro, musica popolare romagnola, ospiti speciali e incontri culturali celebrano l’arte dell’incontro e la tradizione del liscio

A coronamento di un’altra, splendida ‘Estate di Raoul’, la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra torna a Rimini, culla delle musiche che hanno fatto da colonna sonora alle trasformazioni sociali dell’Italia, per i tre giorni di Balamondo, il ‘World Music Festival’ che ogni anno ha lo straordinario potere di fare della città balneare la più eccitante balera a cielo aperto che si possa immaginare.

Per l’occasione la formazione di Mirko Casadei, che ha raccolto l’eredità artistica del padre Raoul, il “Re del Liscio”, arriva in Piazza Cavour con un cartellone che celebra la musica popolare romagnola come “Arte dell’incontro”, capace di dialogare con altri linguaggi sonori, arricchendo lo straordinario repertorio della tradizione con i suoni della contemporaneità. Perché la musica mette in relazione, intreccia storie umane e artistiche, azzera i confini e le differenze.

Una celebrazione dello spirito della festa e della socialità, che è il segno identitario del Liscio, affidato a grandi artisti che hanno accettato di affiancare, dopo aver fatto il loro concerto, Mirko Casadei sul palco, per rileggere insieme brani senza tempo, da “Romagna Mia” a “Ciao Mare”, da “Romagna e Sangiovese” a “Ad chi sit e fiol”

Questi gli ospiti della Mirko Casadei POPular Folk Orchestra di Balamondo a Rimini.

1 settembre Nomadi – Piazza Cavour ore 21,30

2 settembre Paolo Jannacci – Piazza Cavour ore 21,30

3 settembre - Grand Hotel Incontro su Il Liscio e i Mondi Lontanissimi, con Mirko Casadei, Mirco Mariani (Extraliscio) e Pierfrancesco Pacoda (critico musicale e saggista) ore 19,00

4 settembre I Patagarri – Piazza Cavour ore 21,30

Il programma completo e tutte le informazioni sono sul sito www.balamondo.it

Balamondo World Music Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi e Comune di Rimini.