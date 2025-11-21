Rimini Doc Week: degustazioni e cantine aperte per scoprire i vini del territorio

La Pro Loco di Santarcangelo partecipa alla presentazione dei vini locali, con eventi dal 24 al 29 novembre

La Pro Loco di Santarcangelo parteciperà alla presentazione della RiminiRebola e del RiminiSangiovese 2024, vini distintivi caratterizzati dalla iconica bottiglia marchiata Rimini. Nell’ambito della Rimini Doc Week sono in programma eventi di qualità, che culmineranno con le cantine aperte per l’intera giornata di sabato 29 novembre. Sarà un’occasione unica per visitare la propria cantina preferita o seguire un tour tra più produttori, degustando insieme i vini del 2024, con la certezza che tutte le cantine saranno accessibili al pubblico.

Si incomincia così con l’evento AIS “Rimini, miglior area vitivinicola dell’anno 2026” lunedì 24 novembre alle ore 20:30 presso il Ristorante San Pietrino, in piazza Ganganelli 19 a Santarcangelo di Romagna. Andrea Laghi, giovane sommelier romagnolo Master del sangiovese 2024, condurrà in una degustazione che metterà a confronto sangiovesi toscani, umbri e marchigiani con le quattro cantine Rimini Doc Franco Galli, Fiammetta, Tenuta Santini e Ca Perdicchi. È l’occasione per mettere a confronto lo stato dell’arte della zona di Rimini con quattro prestigiosi e consolidati terroir fuori regione.

Si proseguirà giovedì 27 novembre sempre al ristorante San Pietrino con una serata "Speciale Rimini Doc” dove i vini locali saranno protagonisti di una serata i cui protagonisti saranno alcuni produttori della Rimini Doc, presenti come anfitrioni, con i loro vini, per dialogare con i tavoli che sceglieranno i loro prodotti. Il tutto accompagnato dai piatti iconici del ristorante.

Infine sabato 29 novembre le cantine saranno aperte dalla mattina a sera inoltrata per fare degustare i vini 2024, sarà una bella occasione per confrontarsi con i produttori sull’annata. Sul sito e sui social della Strada dei Vini e dei sapori saranno segnalati tutti i microeventi della cantine nella giornata.

“ Il premio dell’Espresso 2026 non è la fine di un lavoro ma l’inizio - evidenzia Nicolò Bianchini Coordinatore della Rimini Doc - noi siamo impegnati a divulgare ed a fare crescere la cultura vinicola della nostra zona. Queste azioni in collaborazione con la Pro Loco Santarcangelo sono una bella occasione di contatto con il pubblico e vanno in questa direzione”.