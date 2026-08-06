Rimini, domani al Bagno Tiki 26 torna “La Cultura nello Sport”

Dalla prevenzione all'alimentazione: esperti e professionisti a confronto nel secondo appuntamento della rassegna dedicata alla salute e non solo

La spiaggia diventa un luogo di confronto su salute, movimento e qualità della vita. Domani alle 18 il Bagno Tiki 26 di Rimini ospiterà il secondo appuntamento della terza edizione de "La Cultura nello Sport", il ciclo di incontri gratuiti dedicato al benessere e alla diffusione di corretti stili di vita.

L'incontro, dal titolo "Move Your Life. Lo stile di vita che costruisce salute", riunirà professionisti provenienti da ambiti diversi ma accomunati da un obiettivo: raccontare come l'attività fisica rappresenti uno strumento fondamentale per la prevenzione, la riabilitazione e il miglioramento della qualità della vita. Interverranno Fabrizio Miserocchi, direttore generale dello IOR, Matteo Galli, allenatore della Nazionale italiana di beach volley, Gaetano Barbuto, fondatore di Officina del Breakfast, e il fisioterapista Alessandro Pinto. Sarà presente anche l'assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni.

Durante l'incontro si parlerà del ruolo dell'esercizio fisico nei percorsi di cura, della cultura sportiva come approccio da applicare anche nella vita quotidiana, dell'importanza dell'allenamento all'aria aperta e del legame sempre più stretto tra alimentazione, turismo e benessere. Spazio anche al tema della fisioterapia e della riabilitazione, con un focus sulla collaborazione tra professionisti della salute e personal trainer.Ideata dalla personal trainer Elen Souza insieme al fotografo Giorgio Salvatori, la rassegna nasce con l'obiettivo di promuovere una nuova cultura dello sport, inteso non solo come esercizio fisico ma come strumento di prevenzione, crescita personale e benessere sociale. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Festival della Cultura Sportiva e il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna, con il patrocinio di Comune di Rimini, Regione Emilia-Romagna, Università di Bologna e Ordine dei Medici della provincia di Rimini.

Dopo la pausa estiva, il ciclo di incontri proseguirà il 28 agosto con un appuntamento dedicato al rapporto tra nutrizione e movimento e si concluderà il 4 settembre con un focus sulla qualità della vita. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e al termine è previsto un rinfresco per i partecipanti.