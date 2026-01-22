Rimini, Domus del Chirurgo: intervento sulla copertura per preservare mosaici e reperti

Il progetto nasce dalla volontà di garantire la massima protezione al vasto patrimonio storico e archeologico

Sono partiti i questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria della Domus del Chirurgo, il prezioso sito archeologico di Piazza Ferrari.

Il progetto nasce dalla volontà di garantire la massima protezione al vasto patrimonio storico e archeologico custodito nell’area archeologica, che dal 2007 raccoglie ogni anno migliaia di visitatori, incuriositi dalla ricchezza di un patrimonio di reperti inedito prima di allora.

Le opere appena avviate sono state concordate con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente che già nel 2024 è intervenuta col restauro di parte dei mosaici custoditi all’interno del sito e che proseguirà nei mesi a venire. Proprio nel corso degli approfondimenti tecnici specialistici condotti in occasione del restauro, si è condivisa con la Soprintendenza la volontà di intervenire per migliorare l’attuale impermeabilizzazione della copertura del sito archeologico, anche in considerazione del ripetersi con sempre maggiore frequenza di fenomeni piovoso ad elevate intensità. Nel dettaglio, si interverrà sulle sette vasche adibite a tetto verde intensivo che caratterizzano la copertura della Domus, con l’obiettivo di garantire una assoluta impermeabilizzazione e il corretto deflusso delle acque piovane, preservando così gli straordinari mosaici che il sito custodisce.

L’intervento prevede un investimento di circa 112mila euro ed è affidato alla ditta F.lli Giorgi che ha tempestivamente iniziato i lavori, che avranno una durata stimata in sei mesi. Il cantiere interesserà la sola parte di copertura dell'edificio, dunque la sede museale continuerà a rimanere aperta e dunque pienamente accessibile in sicurezza per i visitatori e per le tante scolaresche che abitualmente vengono accompagnate alla scoperta dell’area archeologica.

Con questo nuovo intervento dunque si andrà a garantire la fruibilità e la tutela nel tempo della Domus, in linea con il complessivo programma di opere – in primis il restauro del Ponte di Tiberio prossimo al via - mirate a valorizzare l’importante dote storica, monumentale, artistica della città.