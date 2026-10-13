Rimini, Donizetti porta in scena i capricci del mondo del teatro

Venerdì al Teatro Galli arriva “Le convenienze ed inconvenienze teatrali”, opera comica diretta da Alfonso Antoniozzi. Giovedì una guida all'ascolto agli Atti

Cantanti capricciosi, madri invadenti e impresari sull'orlo della disperazione: il dietro le quinte dell'opera diventa una commedia fatta di rivalità, pretese e scontri. È il mondo raccontato da Gaetano Donizetti in Le convenienze ed inconvenienze teatrali, il titolo che venerdì alle 20, salirà sul palcoscenico del Teatro Galli di Rimini nell'ambito della Stagione lirica 2026.

Il nuovo allestimento è firmato dal regista Alfonso Antoniozzi e vedrà protagonisti l'orchestra e i solisti del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini, diretti da Paolo Manetti. L'opera, una farsa in un atto su libretto di Domenico Gilardoni, porta il pubblico nel mezzo delle prove di una compagnia lirica. La preparazione dello spettacolo viene continuamente interrotta dalle richieste degli interpreti, tra ambizioni personali, pretese e conflitti destinati a diventare sempre più difficili da gestire. Donizetti trasforma così le dinamiche del palcoscenico in una satira brillante, che mette in luce vizi e manie dell'ambiente teatrale ottocentesco.

Dietro il ritmo comico si nasconde anche uno sguardo sui rapporti umani e sulle fragilità di chi vive il teatro. La compagnia diventa uno specchio del mondo dell'opera, dove gli equilibri possono saltare da un momento all'altro e ogni interprete sembra avere una propria idea di come debba andare lo spettacolo. La scena è curata da Zeng Ruiying, mentre l'allestimento è affidato a SCENICAMENTE, team creativo del corso di scenografia, teatro d'opera e spettacolo musicale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.

La programmazione si apre già giovedì 15 ottobre con due appuntamenti. In mattinata il Teatro Galli ospiterà una rappresentazione dedicata agli studenti nell'ambito del progetto La scuola all'Opera, iniziativa rivolta alle scuole primarie e secondarie per avvicinare ragazze e ragazzi al linguaggio del melodramma attraverso l'ascolto e la partecipazione. La sera, alle 21, al Teatro degli Atti è invece in programma una guida all'ascolto di Le convenienze ed inconvenienze teatrali, condotta da Carla Moreni. Un'occasione per entrare nel mondo dell'opera di Donizetti e arrivare preparati all'appuntamento del giorno successivo al Teatro Galli.