Rimini, donna affetta da bipolarismo danneggia volanti della polizia per rabbia

Ha spiegato il gesto come reazione a una denuncia ignorata. Patteggiata pena sospesa di 4 mesi

A Rimini, una 50enne moldava, disoccupata e senza fissa dimora, ha danneggiato con una spranga due auto della polizia parcheggiate davanti alla questura. I danni hanno incluso un vetro infranto e uno specchietto rotto. La donna, in Italia da 15 anni e incensurata, si è arresa senza opporre resistenza. Ha spiegato il gesto come una reazione al mancato ascolto da parte delle forze dell'ordine riguardo a una sua precedente denuncia. Affetta da bipolarismo, ha patteggiato 4 mesi di reclusione con pena sospesa, da ratificare a settembre. Nel frattempo è stata rimessa in libertà.