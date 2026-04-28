Rimini, dopo 740 anni torna al Santuario l’immagine della Madonna delle Grazie

Dal 3 al 10 maggio 2026 il Santuario di Covignano ospiterà la storica immagine “acheropita” proveniente da Venezia

Nel 1286 su questo colle, proprio dove ora si trova il Santuario di Santa Maria delle Grazie, avvenne un fatto che segnò l’inizio della vita spirituale e materiale di questo luogo custodito dai Frati Minori dalla sua fondazione fino al 2023.

La tradizione racconta di un certo pastore Rustico, il quale viveva nei pressi di Rimini, in uno dei tanti pomeriggi passati sul colle col suo gregge, trovando un tronco dalle sembianze più o meno “umane” decise di intagliare una statua della Santa Vergine. La leggenda narra che la conclusione dell'opera sarebbe stata impedita dall’intervento del diavolo che ogni notte deturpava il volto del simulacro, costringendo il pastore a ricominciare ogni giorno l’intaglio del tronco. Per questo motivo intervennero in aiuto due angeli che terminarono il lavoro d’intaglio e si rivelarono infine al pastore ordinandogli di informare il vescovo di Rimini dell’accaduto, di portare in processione la scultura e di farla trasportare al porto per collocarla su una barca priva di nocchiero. Dopo le iniziali resistenze del vescovo, che avrebbe voluto conservare la scultura in città, si decise di dar seguito a quanto indicato dagli angeli. In questo modo la barca giunse miracolosamente a Venezia, approdando presso la chiesa di San Marziale. Qui la scultura, fin da subito, compì una serie di miracoli tra cui la guarigione di un padre cieco e di suo figlio muto. Alcuni riminesi, che avevano viaggiato al seguito della sacra immagine, confermarono la sua natura prodigiosa e la fama si diffuse ben presto in tutta la città. Ancora una volta fu impossibile spostare la scultura dal luogo che aveva prescelto, nonostante il patriarca di Venezia avesse deliberato di ospitarla nella cattedrale di San Marco. In segno di devozione fu fondata una Scuola i cui confratelli decisero di recarsi a Roma per ottenere l'indulgenza dal Papa che concesse solo a seguito dell’apparizione in sogno della Vergine. Per ordine del pontefice fu inoltre liberato Rustico che nel frattempo era stato incarcerato a Rimini. La scultura fu oggetto di uno dei principali culti mariani nella città di Venezia, anche per il suo status di immagine acheropita. Da tale data l’immagine non ha più fatto ritorno a Rimini e al colle di Covignano.

Ora, dopo 740 anni, grazie all’amicizia tra il Vescovo Diocesano Mons. Nicolò Anselmi e il Patriarca di Venezia Mos. Francesco Moraglia, alla disponibilità dell’Ufficio dei Beni Culturali del Patriarcato di Venezia, all’Ufficio Beni Culturale della Diocesi di Rimini, l’immagine tornerà a far visita al luogo in cui fu intagliata e partita alla volta di Venezia.

Il Santuario, dal 3 al 10 maggio 2026, ospiterà l’acheropita immagine, riscoprendo così la sua antica origine di storia e devozione che ancora oggi vive abbondantemente nelle tantissime persone che settimanalmente fanno visita al luogo più caro dei riminesi. Sarà una settimana ricca ed intensa per questo evento che porta in sé un carattere eccezionale e storico per la storia centenaria del Santuario.

Quotidianamente il Santuario aprirà alle ore 6 del mattino per chiudere alle 22. Durante la permanenza della Sacra Immagine ordinariamente gli appuntamenti saranno: 6.00 recita del rosario, 6.30, 7.30 e 17.00 S. Messa; Ore 12.00 Recita dell’Angelus; ore 20.45 S. Rosario. Domenica 3 Maggio alle ore 11.30 S.E.R. Mons. Francesco Lambiasi aprirà ufficialmente la settimana di preghiera che si concluderà Domenica 10 Maggio alle 11.30 con la celebrazione di chiusura da parte di S.E.R Mons Nicolò Anselmi. Sempre domenica 3 Maggio alle ore 21.15 un concerto di benvenuto saluterà la Beata vergone Maria con la Corale Nostra Signora di Fatima.

In settimana il Vescovo di Rimini guiderà il Rosario Mercoledì 6 Maggio alle ore 20.45. Giovedì 7 Maggio alle ore 21.15 ci sarà un momento di catechesi guidato da Sr. Maria Gloria Riva. Venerdì 8 Maggio sarà la giornata dedicata ai malati: alle ore 17.00 S.E.R. Mons. Andra Ripa, Segretario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, celebrerà la S. Messa con l’unzione dei malati grazie anche alla presenza dell’Ordine di Malta e dell’UNITALSI.

Lunedì 11 Maggio l’immagine rientrerà a Venezia tornando alla chiesa di San Marziale.