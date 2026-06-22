Rimini, dopo la Notte Rosa una settimana di eventi: cultura, sport, musica e inclusione

Dal festival “Biglietti agli amici” allo sport inclusivo di Expo Aid e Sand Rimini, fino a spettacoli, incontri e appuntamenti diffusi in tutta la città

Dopo la grande festa di inizio estate con la Notte Rosa, Rimini non si ferma e propone una settimana ricca di parole e di note, di occasioni per riflettere o per stare insieme divertendosi.



Tra gli eventi più attesi della settimana spicca, dal 23 al 25 giugno, il festival “Biglietti agli amici” il grande salotto culturale alla Piazza sull’Acqua, accanto al Ponte di Tiberio. Per tre serate, a partire dalle ore 20, si alternano incontri con scrittori, artisti e personaggi della cultura contemporanea. Si parte con l’impegno civile di Marco Cappato e si prosegue con la letteratura mondiale di Emmanuel Carrère. Si continua con il talento rivelazione di Lea Gavino e la ricerca spirituale di Vasco Brondi, l’intensità magnetica di Benedetta Porcaroli e il riso preciso di Giorgia Fumo, il mosaico musicale di Luca Sofri e le voci potenti di Viola Ardone e Mattia Insolia, fino ad arrivare alla curiosità eclettica di Alessandro Cattelan (ingresso gratuito, senza prenotazione).



Sulla scia della Notte Rosa, continua fino al 23 giugno, la Liscio Street Parade in Piazzale Kennedy, con altre due serate dedicate al ballo romagnolo, tra orchestre dal vivo, scuole di danza e DJ set. L’appuntamento è con La Storia di Romagna, Emisurela e Lorenzo Kruger, Luca Bergamini, i dj set liscio e la Parata delle Scuole di Ballo con Le Sirene Danzanti, Rimini Dance Company, New Dance Club e Formazione Danze Romagna. Un evento che unisce tradizione e modernità, trasformando il liscio in uno spettacolo coinvolgente capace di far ballare tutte le generazioni.



Dal 26 al 28 giugno, in Emilia-Romagna si fa festa anche con La Notte Celeste, tanti appuntamenti dedicati al benessere e alle acque termali. A Rimini la festa coinvolge Riminiterme sabato 27 giugno, con uno spettacolo di danza delle scuole Riminesi, festa in spiaggia, momenti per famiglie, apertura serale del centro benessere e attività sportiva all’alba.



Ma Rimini è anche la città dell’impegno sociale. Dal 25 al 27 giugno Rimini ospita EXPO AID 2026 il più grande evento nazionale del Terzo Settore dedicato all’inclusione e alla disabilità, con incontri, spettacoli, attività sportive e momenti musicali, unendo il dibattito sui diritti civili a una grande festa aperta a tutti. Tra sport inclusivo sul lungomare, stand gastronomici e spettacoli musicali a Largo Boscovich, sarà un’occasione unica per scoprire la bellezza di una comunità che valorizza ogni singola persona.



Focus sullo sport per tutti anche con Sand Rimini, l’evento multisportivo che si tiene dal 25 al 28 giugno piazzale Kennedy. Nato come torneo di basket 3vs3 in memoria di Sandro Bucchi, propone quattro giorni di competizioni ad accesso gratuito che spaziano dallo street basket — fulcro della manifestazione con categorie maschili, femminili, giovanili e in carrozzina — al padel, fino al beach volley internazionale, alla scherma e al foot table. Testimonial d’eccezione Carlton Myers.

Nel week-end il Club Nautico propone, infine, la Tappa Interzonale e Zona Hansa 303 Parasailing per due giornate dedicate alla vela.



Grande attesa per i Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle, appuntamento di riferimento per il panorama nazionale, che saranno ospitati al Palasport Flaminio da mercoledì 24 giugno a domenica 12 luglio. Per quasi tre settimane, i migliori atleti italiani si sfidano in gare di altissimo livello, tra tecnica, precisione e spettacolo, in vista delle qualificazioni internazionali.

In Fiera continua fino al 28 giugno, Ginnastica in Festa, una delle manifestazioni più importanti della ginnastica italiana con dieci giorni di gare, esibizioni e attività dedicate a tutte le età, mentre dal 25 al 28 giugno le palestre di Rimini ospitano le Finali Nazionali Pallavolo UISP

In centro storico diversi gli appuntamenti che punteggiano la settimana.

Sabato 27 giugno all’Arena Francesca da Rimini nell’ambito della rassegna Rimini, che storia!, si tiene 50 anni di tv private in Romagna: un viaggio nella storia delle tv locali romagnole, tra Via Emilia e Via Popilia, con video e testimonianze sulle emittenti che hanno segnato il territorio. La serata è condotta da Manuela Zoli e Giorgio Tonelli, con contributi di Gianmarco Bedetti, Francesco Dardari e presentazione dell’ebook di Massimo Emanuelli.



Nell’ambito della rassegna SGR Live all’Arena Francesca da Rimini, lunedì 22 giugno, le Ladies Zeppelin portano sul palco un potente tributo ai Led Zeppelin, reinterpretando in chiave contemporanea i grandi classici della band, mentre martedì 30 giugno si esibisce la band “Il Diavolo e l’Acqua Santa” con un viaggio musicale tra rock’n’roll, swing e sonorità vintage.

Venerdì 26 giugno, all’Arena Francesca da Rimini, va in scena, invece, Rimini… Estate 1944, uno spettacolo teatrale della Compagnia I Viaggiatori nel tempo, ambientato durante la Resistenza. La storia intreccia amore, guerra e coraggio, raccontando una delle pagine più significative della storia riminese.



Sabato 27 giugno alla Piazza sull’Acqua torna la suggestiva cena in bianco White Scartoz, con tavoli allestiti accanto al Ponte di Tiberio in un’atmosfera elegante e condivisa, a cura di Società de Borg.

Durante la settimana, venerdì 26 giugno al Lapidario del Museo della Città si tiene un incontro culturale della rassegna “Oltre la verità: autori e storie italiane tra politica e attualità. Ospite Nicola Ruganti, autore di “Vertigine”. Dialoga con lui Maura Tacconi e con gli interventi dello storico Davide Conti. Giovedì 25 giugno, il Piano Strategico propone un incontro al Laboratorio Aperto: La cultura non serve a niente. Parliamone per portare in città idee, esperienze e prospettive, capaci di alimentare il confronto sul futuro culturale del territorio.

Per la rassegna Libri da queste parti Off, alla Biblioteca Gambalunga, martedì 23 giugno è ospite Mimmo Di Marzio, in dialogo con Massimo Pulini. Il 25 giugno protagonista dell’incontro è Michele Marziani, in dialogo con Paolo Vachino. Il 27 giugno sono ospiti Emilio Salvatori, Cristina Zoli e Luca Gentili, in dialogo con Lucia Lombardi.

Infine, domenica 28 giugno il Chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire ospita Altissime Voci Festival, un percorso tra musica corale, arte e natura, ispirato al canto dei rondoni. Un’esperienza suggestiva con Cesare Brizio, Ensemble Vocale Canòpea, Emanuela Di Cretico, Arianna Lanci e Jacopo Benzi, per favorire un nuovo dialogo tra uomo e ambiente urbano.

Non solo cultura. Mercoledì 24 giugno il centro storico ospita la prima serata della Rimini Shopping Night, che prosegue ogni mercoledì estivo con negozi aperti, mercatini, visite guidate e musei aperti anche di sera. In questa atmosfera il Mercato Coperto di Rimini, propone “La Magnèda”, cena con piatti preparati al momento dai produttori, accompagnate da musica.

In centro storico parte anche Artigiani al Centro By Night (ogni mercoledì in Piazza Tre Martiri) e continuano le serate del Venerdì sera in centro (in Piazza Cavour), a cui si aggiunge la mostra mercato Rimini Antiqua, dedicata ad antiquariato e oggetti vintage (domenica 28 giugno).



Sulla costa si alternano numerosi appuntamenti tra mercati e mercatini: la Sagra estiva di artigianato artistico in viale Vespucci, Mercatorre e Mercamare a Torre Pedrera, il Mercatino degli Artigiani a Viserba, il Viserbella Street Market, i mercati di Rivabella, Marebello e Rivazzurra (Art’Ingenio e Bancarelle al mare), fino alle iniziative di Bellariva e Miramare con fiere artigianali, mercatini tradizionali e la Festa dei Balocchi, creando ogni giorno occasioni per scoprire artigianato, vintage e curiosità.

In spiaggia libera, al porto parte la rassegna Aspettando il Papa che inaugura domenica 28 giugno con una serata al tramonto tra musica dal vivo, racconti e testimonianze. L’iniziativa, promossa dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini, accompagna simbolicamente la città verso l’arrivo del Santo Padre previsto il 22 agosto.





Sempre al porto, al Rockisland, mercoledì 24 giugno si tiene il TEDxRimini Adventure, un evento esperienziale dedicato al tema della cura di sé, dell’altro e del mondo, affrontato attraverso i linguaggi dell'arte, dello storytelling e della consapevolezza.

Tra gli appuntamenti dei Cento Giorni in Festa, a Viserba continua la rassegna Sganassau Cabaret che anima piazza Pascoli tutti i venerdì con serate di comicità e spettacolo dal vivo. Ospite venerdì 26 giugno Enrico Zambianchi, mentre a San Giuliano Mare, al Giardino Bimby, il 24, 27, 28 e 30 giugno continuano le “Sere d’Estate”, con spettacoli, musica dal vivo e cinema all’aperto.

Spostandosi un po’ fuori città, lunedì 22 e martedì 23 giugno, il Parco degli Artisti ospita Gianluca Gotto con il talk “Questione di Karma”, un incontro dedicato alla crescita personale e alla riflessione interiore. Venerdì 26 giugno sempre al Parco degli Artisti, i Jump 80 portano sul palco una serata travolgente tra i grandi successi degli anni ’80, con musica dal vivo tutta da ballare. Sabato 27 giugno invece va in scena il Summer Special Sciok, serata di comicità tra monologhi pungenti e sketch divertenti. Sul palco Mary Sarnataro e il duo Dondarini & Dal Fiume regalano uno spettacolo ironico e brillante all’insegna del sorriso.



Nel vecchio Cinema di San Vito, continua invece la rassegna cinematografica itinerante La giusta distanza, con proiezioni dedicate ai temi della legalità. Venerdì 26 giugno al è proposto il film La salita (Massimiliano Gallo, 2025 – 95 min).

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:





BIGLIETTI AGLI AMICI ...





da martedì 23 a giovedì 25 giugno 2026

Piazza sull’Acqua, Ponte di Tiberio, Rimini

Biglietti agli amici

Festival di racconti, suoni e voci

Biglietti agli amici torna per la sua sesta edizione alla Piazza sull’Acqua, accanto al Ponte di Tiberio.

Tre giornate dedicate alla scrittura, alla parola e alla condivisione, con un programma di incontri, letture e musica dal vivo. Una contaminazione tra linguaggi e arti diverse: letteratura, musica, giornalismo, cinema, filosofia, arti visive si incontreranno per dare vita a nuove forme di racconto.

Sul palco di “Biglietti a gli amici”, che sin dal nome del festival vuole essere un omaggio a Pier Vittorio Tondelli, anche quest’anno vedrà salire sul palco autori, autrici, musicisti con voci diverse e sguardi sul contemporaneo.

A firmare la direzione artistica come sempre lo scrittore Marco Missiroli.

L’ingresso è gratuito e gli appuntamenti si svolgono in un’atmosfera serale accogliente e partecipata.

In caso di pioggia, il Teatro Galli accoglierà il pubblico.

Orario: dalle ore 20 Ingresso: libero senza prenotazione Info: www.facebook.com/bigliettiagliamici



….GIORNO PER GIORNO



martedì 23 giugno

Piazza sull’Acqua - Rimini

Una serata interamente dedicata al dialogo, alla letteratura e alla musica, nella suggestiva cornice della Piazza sull’Acqua.

Si inizia alle ore 20.00 con “La voce dei diritti”, un incontro intenso e attuale che vede protagonista Marco Cappato in dialogo con lo scrittore Marco Missiroli. Al centro della conversazione c’è il tema della libertà individuale, esplorato attraverso questioni complesse come il fine vita, i diritti digitali e il rapporto tra legge ed etica. Un confronto che invita a riflettere sul valore della partecipazione attiva e della disobbedienza civile come strumenti capaci di incidere concretamente sulla società.

Alle 21.00 è la volta di uno degli appuntamenti più attesi della serata, “Il romanzo del reale”, con il ritorno a Rimini di Emmanuel Carrère, tra i più importanti autori contemporanei, in dialogo con la giornalista Eva Giovannini. Lo scrittore presenta il suo nuovo libro Kolchoz, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sul suo processo creativo, dove cronaca, storia e vita personale si fondono in una narrazione potente e profondamente umana.

A chiudere la serata, alle 22.00, la musica con “La voce fiorita”, il live acustico di Lea Gavino. Conosciuta anche per il suo percorso nel cinema e nel teatro, l’artista porta sul palco i brani del suo album d’esordio 11 Volte, in un’esibizione intima ed essenziale, accompagnata dal chitarrista Jacopo Antonin. Ore 20 Ingresso libero senza prenotazione

mercoledì 24 giugno 2026

Rimini, piazza sull'Acqua

La Piazza sull’Acqua torna a essere il cuore pulsante della scena culturale riminese con una serata che intreccia musica, cinema e satira contemporanea.

Ad aprire il programma, alle ore 20.00, è “Paesaggi sonori e parole”, incontro con il cantautore e scrittore Vasco Brondi, in dialogo con Marco Missiroli. L’artista presenta il suo libro Una cosa spirituale, un racconto intimo che attraversa la creatività come esperienza profonda e personale. Tra rimandi a grandi figure artistiche, suggestioni mistiche e tradizioni contemplative, Brondi riflette su una possibile ricerca di senso e trascendenza capace di dialogare con la complessità del presente.

Alle 21.00 lo sguardo si sposta sul mondo del cinema con “Anatomia di un talento”, un incontro in cui Benedetta Porcaroli, tra le attrici più apprezzate della sua generazione, si racconta a Mattia Carzaniga. La conversazione offre al pubblico uno sguardo dietro le quinte della sua carriera, tra formazione, scelte artistiche e sfide personali, evidenziando il percorso necessario per costruire una voce autentica nel panorama contemporaneo.

A chiudere la serata, alle 22.00, è “L’arte della satira”, con Giorgia Fumo in dialogo con Giada Arena. Attraverso la sua ironia acuta e contemporanea, la comica porta sul palco un racconto pungente della realtà, toccando temi come i social media e le dinamiche del lavoro. Uno spettacolo che unisce riflessione e divertimento, capace di far sorridere e pensare allo stesso tempo.

Ore 20 Ingresso libero senza prenotazione



giovedì 25 giugno

Piazza sull’Acqua, Rimini

La piazza sull’Acqua si trasforma in un palcoscenico di suggestioni artistiche e racconti, accompagnando il pubblico in un percorso che attraversa arte, musica e letteratura contemporanea.

La serata si apre alle 19.45 con “A perdifiato nell’anima”, un’introduzione affidata all’artista riminese Luca Giovagnoli, tra le figure più rappresentative della scena pittorica locale. Attraverso la proiezione delle sue opere, il pubblico viene guidato dentro un universo fatto di tensioni emotive, contrasti interiori e ricerca espressiva. Un momento che anticipa la grande retrospettiva, curata da Valentina Ciarallo, in programma ai Palazzi dell’Arte, e che offre uno sguardo autentico sulla poetica dell’artista, tra corpo, anima e rivelazione.

Alle 20.00 la parola passa alla musica con “Playlist: la musica delle parole”, incontro con Luca Sofri, che conduce il pubblico in un viaggio tra le canzoni che hanno segnato intere generazioni. Partendo dalla sua celebre “Playlist”, Sofri intreccia racconto personale e riflessione collettiva, mostrando come i brani pop e le melodie più iconiche siano diventati parte integrante della nostra identità culturale.

Alle 21.00 la scena si sposta sulla narrativa con “Tanta ancora vita, tanta giovinezza”, un dialogo tra due voci significative della letteratura italiana contemporanea: Viola Ardone e Mattia Insolia, moderati da Valentina Farinaccio. L’incontro mette a confronto due generazioni di scrittori, accomunate da uno sguardo profondo sulle relazioni, sulle radici e sul passare del tempo. Attraverso le loro opere, i protagonisti esplorano il potere della scrittura come strumento di memoria, comprensione e possibilità di riscatto.

A chiudere la serata, alle 22.00, è “L’avventura di raccontare”, con Alessandro Cattelan in dialogo con Marco Missiroli. Tra televisione, radio e scrittura, Cattelan ripercorre un percorso creativo segnato dalla sperimentazione e dalla curiosità, raccontando il valore del sapersi reinventare e dell’esplorare nuovi linguaggi. Un finale dinamico e coinvolgente che celebra la narrazione come spazio aperto, capace di parlare a pubblici diversi e di trasformare ogni esperienza in una storia condivisa.

Ore 20 Ingresso libero senza prenotazione.

IN EVIDENZA





fino al 23 giugno 2026

Rimini, Belvedere di Piazzale Kennedy

Liscio Street Parade

E la Notte Rosa continua: 3 giornate all'insegna del ballo Liscio

Continua l'appuntamento con la Liscio Street Parade. L'evento della Notte Rosa dedicato alla musica e al ballo del territorio trasforma Piazzale Kennedy in una grande arena a cielo aperto, dove orchestre, scuole di ballo e DJ si alternano per tre giorni all'insegna della tradizione romagnola.

Il protagonista è il liscio, proposto sia nella sua forma classica sia in evoluzioni contemporanee capaci di unire generazioni diverse. Il format mescola la forza delle orchestre dal vivo con le coreografie dei professionisti e il ritmo del "disco-liscio" nei DJ set, offrendo una visione dinamica e festosa della tradizione romagnola. L’appuntamento della settimana:

Lunedì 22 giugno: Serata focalizzata sul folklore e la Parata delle Scuole di Ballo. La musica live è affidata all'Orchestra La Storia di Romagna. In chiusura DJ set dalle 23:00.

Martedì 23 giugno: Ultimo appuntamento con l'Orchestra Luca Bergamini (ore 21:30) per un finale che vira verso atmosfere caraibiche, chiudendo la rassegna con un DJ set tematico dedicato ai ritmi latini. Un’occasione per celebrare la passione per il ballo in tutte le sue forme.

La manifestazione è curata da Materiali Musicali e Sirene Danzanti.

Orario: domenica dalle ore 18.00 inizio spettacoli alle 21 / 21.30 circa e dj set dalle 23.

Ingresso libero. Info: [email protected]



fino al domenica 28 giugno 2026

Fiera di Rimini - via Emilia, 155 – Rimini

Ginnastica in Festa

Evento agonistico di ginnastica. Nazionali Summer Edition 2026

Manifestazione sportiva di grande rilievo nazionale, organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia.

L’evento propone dieci giorni di gare, esibizioni e attività per tutti.

Uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica italiana.

Orario: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ingresso a pagamento Info: www.ginnasticainfestarimini.it



dal 24 giugno al 12 luglio 2026

Rimini, Palasport Flaminio

Campionati Italiani 2026 di Pattinaggio artistico a rotelle

In attesa dei World Skate Games, i "Giochi Mondiali" degli sport su rotelle, che si terranno dal 2 al 18 ottobre ad Asunciòn (Paraguay), la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha scelto Rimini come sede dei Campionati Italiani 2026 - Categorie C/Y/J/S , la competizione più attesa e prestigiosa dell'intero calendario sportivo, che per gli atleti rappresenta anche il principale metro di qualificazione per le categorie selettive (Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior).

Per quasi tre settimane, la pista romagnola sarà il palcoscenico di una sfida di altissimo livello tecnico ed emozionale, dove i migliori atleti italiani si contenderanno il titolo nazionale e il pass per la convocazione iridata.

Non si tratta di una semplice passerella, ma della competizione con il livello tecnico più alto al mondo. Con il consolidamento del sistema di punteggio Rollart, la sfida si giocherà sui dettagli infinitesimali. I giudici valuteranno con estremo rigore la qualità dei passaggi di transizione, la profondità dei fili e l’interpretazione artistica. In pista non solo le categorie più giovani, ma anche pluricampioni mondiali come Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi, entrambi impegnati nella Solo dance e come tandem nelle Coppie danza. Gioca invece in casa sia la talentuosa Coppia artistico Senior composta da Tommaso Cortini e Micol Mills (campioni mondiali in carica), sia quella formata da José Enrico Inglese e Angelica Polli.

Le gare vedranno gli atleti impegnati nelle specialità di: Libero, Coppie artistico, Solo dance e Coppie danza e Inline categorie Allievi (solo per Inline), Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores in programma a Rimini.

Info: www.fisr.it/calendario/event/2381.html

da giovedì 25 a sabato 27 giugno 2026

Rimini, Palacongressi, via della Fiera, 23 e Piazzale Boscovich (porto)

Expò AID 2026

Io persona di valore

EXPOAID, alla sua seconda edizione, rappresenta il più grande evento nazionale che riunisce il mondo del Terzo Settore che si occupa di disabilità e inclusione. Tema di questa edizione: 'Io, persona di valore'. Un importante momento di incontro e confronto con l’obiettivo di riflettere sull'inclusione e promuovere quel cambiamento radicale e di prospettiva che mette al centro la persona e il suo diritto di scegliere e di partecipare.

L'evento è aperto a persone con disabilità, operatori, volontari, enti, associazioni e istituzionidel nostro Paese che si occupano di inclusione e disabilità.

E' l’occasione per dialogare ma anche per offrire aree espositive e di presentazione dei progetti e promuovere le capacità e i talenti di ogni persona attraverso attività ricreative e sportive, momenti musicali e molto altro, con il protagonismo dei talenti delle persone a conferma dell’importanza e della rilevanza dei temi trattati e del lavoro straordinario che ogni giorno viene svolto, spesso in maniera silenziosa, al servizio degli altri.

Le occasioni di incontro e di scoperta dei talenti e delle risorse delle persone con disabilità continuano presso Largo Ruggero Boscovich (Porto di Rimini), dove durante le serate di giovedì 25 e venerdì 26 giugno 2026, a partire dalle ore 18,00, sarà possibile prendere parte a due serate evento organizzate in collaborazione con il Comune di Rimini. Con attività sportive inclusive sul lungomare, un grande evento musicale con band, performers e ballerini, mercatini dei prodotti realizzati dalle diverse associazioni, Food-truck che fanno inclusione lavorativa, stand espositivi e gastronomici…e tanto altro.

Ingresso gratuito Info: www.expoaid.it

da giovedì 25 a domenica 28 giugno 2026

piazzale Kennedy - Rimini Beach Court

Sand Rimini

Evento multisportivo nato come torneo di basket 3vs3 in memoria di Sandro Bucchi, propone quattro giorni di competizioni ad accesso gratuito che spaziano dallo street basket — fulcro della manifestazione con categorie maschili, femminili, giovanili e in carrozzina — al padel, fino al beach volley internazionale, alla scherma e al foot table.

L'area del "Rimini Beach Court" sarà animata da gare spettacolari, musica con DJ set e spazi dedicati al mini basket, promuovendo uno stile di vita attivo e inclusivo a due passi dal mare.

L'evento dedica grande attenzione alla solidarietà con l'iniziativa Special Memories, prevista per venerdì 26 giugno presso il Grand Hotel.

Testimonial d’eccezione: Carlton Myers.

Iscrizione squadre tramite portale di riferimento www.sandrimini.com

Orario: dalle ore 9.00 alle 23.00 Info: [email protected]

sabato 27 giugno 2026

Arena Francesca da Rimini – Rimini centro storico

Rassegna "Rimini, che storia!"

50 anni di Tv private in Romagna

L’evento propone un viaggio nella storia delle televisioni locali romagnole, seguendo simbolicamente la Via Emilia e la Via Popilia, tra Rimini, Savignano, Forlì, Faenza, Casalfiumanese, Cesenatico e Ravenna.

Attraverso il racconto delle principali emittenti del territorio, si ripercorre la nascita e lo sviluppo delle tv locali dopo la storica sentenza del 1976 che pose fine al monopolio Rai, dando spazio a nuovi linguaggi, programmi e protagonisti della televisione.

La serata, condotta da Manuela Zoli e Giorgio Tonelli, è arricchita da video d’epoca e testimonianze, con un focus anche su pubblicità e televendite storiche curate da Gianmarco Bedetti e Francesco Dardari. È inoltre prevista la presentazione dell’ebook di Massimo Emanuelli, dedicato alla storia delle tv private italiane.

Ore 21 Ingresso libero

sabato 27 giugno 2026

Riminiterme, viale P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare

La Notte Celeste

Torna la Notte Celeste, la festa dedicata alle Terme, al benessere naturale, alle acque curative. In Emilia-Romagna si fa festa per tre giorni consecutivi, dal 26 al 28 giugno, con tanti appuntamenti fra intrattenimento, momenti benessere e piscine termali aperte la sera. A Rimini la festa coinvolge Riminiterme, sabato 27 giugno ed offre ai turisti l’opportunità di vivere un giorno speciale, colorato di celeste come i colori dell’acqua e di essere accolti dalle atmosfere uniche dell’ambiente termale fronte mare (dalle 20.30 alle 23 centro benessere aperto).

E ancora una festa in spiaggia con rustida di pesce (dalle 19 alle 21 a pagamento), truccabimbi (dalle ore 18, gratuito) e spettacolo con le scuole di danza Riminesi, che celebra la passione, la tecnica e la creatività degli allievi. Coreografie originali e classici rivisitati, dal classico al contemporaneo, passando per il moderno e la danza urbana (Ingresso gratuito). E per chi ama la magia delle prime ore del mattino, alle ore 5.30 si tiene una seduta di Spin Ruf outdoor cycling experience (gratuito) con prenotazione obbligatoria al 339 3030546. Tutti i dettagli su: www.lanotteceleste.it

Info: 0541 424011 (RiminiTerme) 0541 53399 (Informazioni Turistiche)

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

lunedì 22 giugno 2026

Area Settebello, via Roma, 70 – Rimini

a7b - Area Eventi Settebello

L’Area Settebello continua la sua programmazione con una serie di appuntamenti tra teatro, libri, musica e gioco.

>lunedì 22 giugno: Game Night all’aperto organizzata dai Rainbow Players: una serata informale e divertente dedicata ai giochi da tavolo e alla convivialità.

Durante tutte le serate è attiva l’Area Food a7b, con proposte gastronomiche pensate per ogni momento, dall’aperitivo alla cena.

Orario: alle 21. Info: 345 5784423 www.facebook.com/areasettebello



lunedì 22 giugno 2026

Arena Francesca da Rimini - centro storico

SGR Live

Ladies Zeppelin - Tributo ai Led Zeppelin

Uno spettacolo che rende omaggio ai Led Zeppelin attraverso il primo tributo europeo tutto al femminile, capace di reinterpretare i brani del leggendario quartetto inglese, dalle hit più celebri alle gemme meno conosciute.

Sul palco un quartetto di musiciste – Ella Liguori, Silvia Wakte, Camilla Missio e Cristina Atzori – che porta in scena una versione del sound zeppeliniano, rivisitato in chiave contemporanea.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR

lunedì 22 e martedì 23 giugno 2026

Cinema Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini

Rassegna Accadde Domani

Primo appuntamento alle ore 21, per la rassegna Accadde Domani con il film ‘La salita’, esordio alla regia cinematografica dell’attore e regista teatrale Massimiliano Gallo con Roberta Caronia, Francesco Cossu, Antonio Milo, Shalana Santana e Gianfelice Imparato.

Martedì 23 giugno alle ore 17 ed ore 21, sempre per Accadde Domani, è in programma ‘Residence Hammamet’ di Salvatore Allocca, ospite alla proiezione delle ore 21.

Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it



lunedì 22 e martedì 23 giugno 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Gianluca Gotto - Questione di Karma

Il Parco degli Artisti di Rimini ospita Gianluca Gotto, che torna dal vivo con il nuovo talk “Questione di Karma”. Un appuntamento pensato per accompagnare il pubblico in una riflessione profonda sul dolore, sulla sofferenza e sulla possibilità concreta di trasformare la propria vita attraverso nuove consapevolezze.

Al termine dell’incontro è previsto anche il firmacopie con l’autore, un momento speciale per incontrare Gianluca Gotto da vicino. Biglietti disponibili su TicketOne.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini





23, 25, 27 giugno 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti – Off

Prosegue anche nel periodo estivo il dialogo tra libri, autori e lettori con “Libri da queste parti – OFF”, la sezione fuori stagione della rassegna promossa dalla Biblioteca civica Gambalunga di Rimini. Un programma che porta la letteratura e la saggistica contemporanea oltre il calendario principale degli incontri, scegliendo luoghi significativi dell’immaginario culturale cittadino per continuare a offrire occasioni di confronto, approfondimento e scoperta.

L’edizione 2026 propone quattro appuntamenti che attraversano generi e temi diversi – dall’arte alla narrativa, dal viaggio alla storia culturale italiana – accomunati dalla capacità di raccontare mondi, passioni e paesaggi attraverso lo sguardo degli autori. Gli appuntamenti della settimana:

>martedì 23 giugno, Sala della Cineteca, ore 17,30

Mimmo Di Marzio

Gli insospettabili. Da Goethe a David Bowie, la pittura come seconda vita, Giunti, 2026

in dialogo con Massimo Pulini

>giovedì 25 giugno, Sala della Cineteca, ore 17,30

Michele Marziani

La danza del Grande Fiume, Bottega Errante, 2026

in dialogo con Paolo Vachino

>sabato 27 giugno, Corte della Biblioteca, ore 21

Emilio Salvatori, Cristina Zoli, Luca Gentili

30 Incredibili viaggi in moto. Dal deserto del Sahara alle cime dell’Himalaya, rotte leggendarie per chi sogna il mondo in sella,Touring club Italiano, 2026

in dialogo con Lucia Lombardi

Ingresso libero Info: 0541.704488 https://bibliotecagambalunga.it/news/libri-da-queste-parti-programma-giugno-luglio-2026



martedì 23 giugno 2026

Museo E' Scaion, viale Minguzzi, 9 - Rimini Viserbella

Serata tradizionale dello spiedino del 'Pescatore'

Un appuntamento conviviale che celebra i sapori del mare in un’atmosfera autentica.

Dalle ore 19.30, tra gusto e tradizione locale, il pubblico è invitato a vivere un’esperienza tipica legata alla cultura marinara romagnola. In caso di pioggia l'iniziativa è rinviata al giorno successivo.

Ingresso su prenotazione Info: 338 2341277 [email protected]

Tutti i mercoledì dal 24 giugno al 26 agosto 2026

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, mercatini, arte, eventi e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città nelle sere d’estate e visitare le bellezze artistiche con l'apertura serale dei Musei (ore 21 – 23). L’evento è coordinato da Cna Rimini.

VisitRimini propone per l’occasione mercoledì sera dalle 21 la visita guidata alla città: “Le meraviglie di Rimini”, con partenza dal Visitor Center in Corso d’Augusto 235. Le guide turistiche accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Rimini.

Info: www.facebook.com/riminishoppingnight

Tutti i mercoledì dal 24 giugno al 26 agosto 2026

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico

La Magnèda

Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate

Torna la nona edizione delle Cene al Mercato Coperto, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti.

Le cene, allestite fino a 200 posti a sedere, sono allietate da intrattenimento musicale.

L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Rimini Shopping Night con l’apertura serale dei negozi in centro storico.

Orario: 18-23 cena a pagamento Info: 0541 53898 www.mercatocopertorimini.it

mercoledì 24 giugno 2026

Rockisland - Molo di Rimini

TEDxRimini 2026 Adventure

Un’esperienza dedicata a una parola tanto semplice quanto profonda: cura.

Il RockIsland di Rimini ospita un'iniziativa per esplorare la cura nelle sue molte forme: cura di sé, cura dell’altro, cura come gesto quotidiano, come scelta consapevole, come atto politico e come forma d’amore che, troppo spesso, dimentichiamo di rivolgere anche a noi stessi.

Non sarà una semplice presentazione, ma un momento da attraversare con il corpo, con la mente e con le emozioni. Attraverso esperienze immersive e momenti vivi, il tema prende forma in modo concreto, invitando i partecipanti a sentirlo sulla pelle e a riconoscerlo nella vita di ogni giorno.

Prenotazioni tramite form: https://www.eventbrite.it/e/tedxrimini-2026-adventure-rockisland-

Orario: dalle 18 alle 20.30 Ingresso a pagamento. Info: www.facebook.com/lecittavisibiliassociazione





mercoledì 24 giugno 2026

Cinema teatro Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Long Story Short

Il Cinema Tiberio ospita il lancio dell’evento Long Story Short, sfida a tempo di brevi opere cinematografiche organizzata dall’associazione riminese CDL APS. L’evento si colloca a metà tra un laboratorio collettivo e un tradizionale contest di cortometraggi a tempo e si svolgerà dal 24 al 28 giugno con la serata finale con ospiti e premiazioni prevista per il 10 luglio. Iscrizione gratuita tramite il form al link https://cdl-aps.neocities.org/longstoryshort

Ore 18 Info: www.cinematiberio.it





24 , 27, 28, 30 giugno 2026

Giardino BIMBY, viale Ortigara, 35 - Rimini San Giuliano

Sere d’Estate al Giardino Bimby

Il programma di eventi al Giardino Bimby propone una serie articolata di appuntamenti tra spettacoli, musica dal vivo, dj set e cinema all’aperto, per serate estive all’insegna dell’intrattenimento.

Il 24 giugno appuntamento con “Notti da protagonisti”: Spettacoli di arte varia che vedono coinvolti i giovani talenti di Mondo REC tra musica dal vivo, storytelling, giocoleria e proiezioni. Al centro della serata anche lo short film "Battito – Il Ritorno", realizzato dai ragazzi e ambientato a Rimini: un racconto di crescita, amicizia e riscatto.

La programmazione musicale dal vivo è presente anche il 28 giugno con i “NEIDA Live” in concerto, teen-band prodotta da Mondo REC, che unisce musica e narrazione cinematografica. I live portano sul palco un repertorio originale e raccontano, attraverso canzoni e performance, il percorso artistico dei giovani musicisti, già al centro di una serie di produzioni audiovisive.

Il 27 giugno è dedicato ai DJ set.

Il calendario comprende anche una sezione cinematografica all’aperto: il 30 giugno viene proiettato “Il cielo che si spegne nel mare”.

Ore 21.15 Ingresso libero

mercoledì 24 giugno 2026

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Laboratori al Centro per le famiglie

Un giardino da toccare - Naturalmente

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per favorire la coordinazione, per il piacere della scoperta e per rinforzare la relazione fra adulti e bambini in età compresa fra gli 11 e i 36 mesi.

L’appuntamento della settimana: mercoledì 24 giugno ore 17.00: Naturalmente, laboratorio dedicato ai bambini e alle bambine da 3-6 anni, per scoprire la natura tra creta, suoni e meraviglia. L'attività si svolgerà nel chiostro, pertanto sarà rinviata in caso di pioggia.

Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini

giovedì 25 giugno 2026

Laboratorio Aperto Tiberio, Via dei Cavalieri 22 - Rimini

La cultura non serve a niente. Parliamone

Inspirational Talk a cura del Piano Strategico

Tre Inspirational Talk per portare in città idee, esperienze e prospettive, capaci di alimentare il confronto sul futuro culturale del territorio.

Terzo appuntamento giovedì 25 giugno | Cultura, dati e trasformazioni sociali

Un confronto sul rapporto tra cultura, dati, tecnologie e nuove forme di produzione di conoscenza.

Iscrizione su: https://docs.google.com/forms/

Ore 18 Ingresso libero su iscrizione www.facebook.com/laboratorioapertoriminitiberio

25-28 giugno 2026

Rimini, palestre varie

Finali Nazionali Pallavolo UISP

A cura di Uisp

Le palestre Belluzzi A e B, Bertola, Carim, Casadei, Casa del Volley, Di Duccio, Einaudi, Einstein, Itis, Lambruschini, Lombardini, Marco Polo, Media Fermi, Rodari, Serpieri, Sforza ospitano le finali nazionali Uisp di Pallavolo organizzate da UISP Nazionale.

Info: www.uisp.it/pallavolo/pagina/finali-nazionali-rimini-2026

venerdì 26 giugno 2026

Lapidario del Museo della Città – Rimini

Oltre la verità: autori e storie italiane tra politica e attualità

Rimini torna a riflettere sui nodi della storia e della società contemporanea con il ciclo di incontri “Oltre la verità”, promosso dal Comune di Rimini.

Tre appuntamenti tra maggio e giugno porteranno in città autori e giornalisti che hanno indagato le zone d’ombra della politica e dell’Italia recente.

Terzo appuntamento venerdì 26 giugno, sempre al Lapidario del Museo della Città, con Nicola Ruganti, autore di “Vertigine”. A dialogare con lui Maura Tacconi; interviene anche lo storico Davide Conti.

Ore 20.30 Info: www.facebook.com/RiminiMusei

venerdì 26 giugno 2026

Arena Francesca da Rimini - centro storico

Rimini...Estate 1944

Spettacolo teatrale della Compagnia 'I Viaggiatori nel Tempo'

Nella splendida cornice dell’Arena Francesca da Rimini, si tiene lo spettacolo dal titolo “Rimini… Estate 1944”.

Un racconto intenso e coinvolgente, ambientato nel cuore della Resistenza riminese, dove una storia d’amore si intreccia con il dramma della guerra, del coraggio e delle scelte che cambiano per sempre il destino delle persone.

Tra passioni, conflitti e sacrifici, lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio emozionante dentro una delle pagine più delicate e significative della storia di Rimini.

Ore 21 Ingresso libero

venerdì 26 giugno 2026

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Special Anni ’80 – Serata a tutto ritmo con i Jump 80

Molto più di un semplice live, un vero e proprio tuffo nei mitici Anni '80.

Brani e medley travolgenti, tra le canzoni della decade più bella di sempre. Spandau Ballet, Duran Duran, Tears for Fears, Wham!, Queen, Depeche Mode e tanti altri, per una serata frizzante e a tutto ritmo, in cui scatenare al meglio l'energia. Ore 21 Ingresso a pagamento.

Info: 327 4115353 (WhatsApp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/



Tutti i venerdì dal 12 giugno al 28 agosto 2026

piazza Pascoli - Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale.

Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali.

Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed è arricchito con ospiti e performance varie.

>venerdì 26 giugno appuntamento con Enrico Zambianchi, comico forlimpopolese visto in finale a “Eccezionale Veramente”, che raccoglie piccoli particolari dalla realtà che ci circonda e li presenta in una luce stravolta ed esilarante.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.sganassau.it

venerdì 26 giugno 2026

Rimini, sedi varie

La giusta distanza

Il cinema nelle piazze di quartiere per parlare di giustizia, diritti e legalità

Rassegna cinematografica itinerante promossa dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Rimini, in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini e la Cineteca comunale. L’appuntamento della settimana:

>venerdì 26 giugno al Vecchio Cinema di San Vito, via Vecchia Emilia 219, San Vito, Rimini

La salita (Massimiliano Gallo, 2025 – 95 min)

Liberamente ispirato all’esperienza storica condotta nel 1984 da Eduardo De Filippo presso l’Istituto penale per minorenni di Napoli (Nisida), il film racconta l’incontro tra l’arte e la marginalità sociale. Attraverso la nascita di un laboratorio teatrale dietro le sbarre, l'opera esplora la devianza giovanile e la fatica del riscatto, mostrando come l’espressione artistica possa offrire ai giovani reclusi una concreta opportunità di riscoperta di sé oltre il reato.

In collaborazione con Caritas Rimini

Ore 21.30 Ingresso libero Info: www.osservatoriolegalita.rn.it

sabato 27 giugno 2026

Parco degli Artisti (Palco Il Casotto Live), via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Summer Special Sciok

Prosegue in versione estiva SCIOK, la rassegna comico-teatrale dedicata al divertimento, con la conduzione di Sergio Casabianca, per una serata ricca di ironia, ritmo e colpi di scena.

Sul palco sale Mary Sarnataro, artista dalla comicità diretta, brillante e dissacrante, capace di raccontare e smontare con intelligenza i luoghi comuni della quotidianità. Nei suoi monologhi se la prende con le donne e i loro atteggiamenti maniacali, con gli uomini e i loro atteggiamenti fin troppo rilassati, con chi idealizza il “meraviglioso mondo della maternità” e con le piccole e grandi contraddizioni della vita di tutti i giorni. Attraverso aneddoti familiari e osservazioni pungenti, Mary costruisce una comicità autentica e graffiante che le ha permesso di partecipare a importanti programmi come Zelig Hard, Comedy Central, Colorado, Italia’s Got Talent, Le Iene e Saturday Night Live.

A condividere la scena con lei sono Dondarini & Dal Fiume, duo comico nato quasi per caso nel 2014 da un’improvvisazione fortunata: durante una serata con più comici, i due si sono ritrovati insieme sul palco per un errore di scaletta e, improvvisando davanti al pubblico, hanno dato vita a un’intesa sorprendente, subito accolta da applausi e grande entusiasmo. Da quel momento è iniziato un percorso artistico che li ha portati fino a palcoscenici importanti come Zelig ed Eccezionale Veramente.

Ore 21 Ingresso a pagamento

Info: 327 4115353 (WhatsApp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini

sabato 27 e domenica 28 giugno 2026

Club Nautico, Largo Boscovich, 10 – Rimini

Tappa Interzonale e Zona Hansa 303 Parasailing

Torna a Rimini l'esperienza nella vela parasailing. L'Hansa 303 è un'imbarcazione a vela progettata appositamente per rendere l'esperienza di navigazione accessibile a tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche. Questa deriva è stata concepita per eliminare le disparità tra persone con e senza disabilità, offrendo a chiunque la possibilità di godere del mare e della vela.

Info: 0541 26520 www.facebook.com/clubnauticorimini

sabato 27 giugno 2026

piazza sull'acqua, ponte di Tiberio – Rimini

White Scartoz

Cena a portarello a cura di Società de Borg.

Proprio accanto al millenario Ponte di Tiberio, la cena in bianco nella formula di “scartoz/picnic”.

Per l’occasione, tutti i partecipanti si vestiranno rigorosamente di bianco, colore che sarà d’obbligo anche per l’allestimento dei tavoli, creando un’atmosfera elegante e luminosa.

La serata si svolgerà a lume di candela, allietata da un delicato sottofondo musicale.

Sarà un momento di condivisione e bellezza, celebrando l’inizio dell’estate in uno scenario incomparabile, con il Ponte bimillenario a fare da sfondo.

Orario: dalle 18.30 alle 24. Info: www.societadeborg.it

domenica 28 giugno 2026

Sedi varie – Rimini

Altissime Voci Festival Musicale tra Terra e Cielo

Festival Musicale dedicato ai rondoni e alle loro voci

Altissime voci è un festival che unisce musica corale, arte e divulgazione scientifica, proponendo un percorso di ascolto e relazione tra essere umano e natura urbana. Al centro del progetto c’è il canto – ispirato alle voci dei rondoni – come strumento per riscoprire il legame tra terra e cielo e per sviluppare una maggiore consapevolezza della biodiversità che abita la città. L’edizione 2026 si svolge in diversi luoghi simbolici di Rimini, trasformati in spazi di incontro tra cultura e ambiente.

L’incontro della settimana si tiene alle ore 18.15 al Chiostro Chiesa di San Giuliano Martire: Canti per altre orecchie: quando la voce di anfibi, insetti e uccelli ci sposta dal centro del mondo, con Cesare Brizio (Nature recordist).

Concerto corale: “Come una voce che persuade”. In dedica alla vita della Natura e ad Alex Langer nell’anniversario della sua nascita. Si esibisce l’Ensemble Vocale Canòpea, con Emanuela Di Cretico (flauti dolci), Arianna Lanci: direzione artistica e voce solista

Info: www.ariannalanci.it/altissime-voci-2





domenica 28 giugno 2026

Spiaggia libera e bagni dal 35 al 37 - Rimini Sud

Aspettando il Papa

In vista dell'arrivo del Santo Padre, previsto per il 22 agosto, il Vescovo, la Diocesi di Rimini e Piacere Spiaggia Rimini promuovono la rassegna “Aspettando il Papa”, un ciclo di appuntamenti serali pensato per accompagnare simbolicamente la città verso questo importante momento spirituale e istituzionale.

La rassegna propone tre serate al tramonto, tutte con inizio alle ore 19.00, che uniranno musica, racconti, testimonianze e momenti di condivisione sulla spiaggia, coinvolgendo i visitatori.

Gli appuntamenti:

>28 giugno 2026 – Spiaggia libera

Serata inaugurale dedicata a racconti, testimonianze e musica dal vivo.

Ore 19 Ingresso libero Info: www.facebook.com/piacerespiaggiarimini



fino al 29 giugno 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Tra gli appuntamenti della settimana:

>Lunedì 22 e 29 giugno, sempre dalle 18:30 alle 20:30, tornano gli appuntamenti di (K)not a Crochet Club, momenti gratuiti, autogestiti e aperti a tutti, dedicati alle arti tessili e alla socialità creativa. Un’occasione informale per incontrarsi, condividere competenze e trascorrere del tempo insieme in un ambiente accogliente.

Programma completo su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/

Ingresso libero Info: [email protected]

martedì 30 giugno 2026

Arena Francesca da Rimini - centro storico

SGR Live

Il Diavolo e l'Acqua Santa - Rock & Roll, Swing, Beat & Surf

Un viaggio sonoro tra rock'n'roll, swing, chitarre surf che si mescolano a ritmi latini, dove atmosfere vintage si intrecciano in un racconto musicale.

“Il Diavolo & L’Acqua Santa” porta sul palco un immaginario fatto di jukebox, strade notturne e libertà, tra ritmo, viaggio e spirito ribelle.

Un live coinvolgente che celebra la musica come forza vitale capace di unire e accendere la notte.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR



fino a settembre 2026

Spiaggia di Rimini, Bagni 42, 53 e 54, 60 di Marina Centro e Bagno 53 Viserbella

1° Campionato Foot Table Città di Rimini

La spiaggia di Rimini ospita, fino a settembre, la prima edizione del Campionato di Foot Table, l'innovativa disciplina che sta conquistando il litorale. L'evento, governato dalla International Federation of Foot Table (World Foot Table), si articola in un fitto calendario di appuntamenti distribuiti tra Marina Centro e Viserbella:

Marina Centro: 11 date ogni MERCOLEDI' dedicate alla modalità "Giallo" (torneo con rotazione dei partner).

Viserbella: 7 date a coppie fisse ogni LUNEDI' e 3 date riservate alla categoria Over 40.

La competizione non è solo un momento di sport e intrattenimento estivo, ma una vera e propria sfida agonistica: il ranking ufficiale servirà infatti a premiare il "Re di Rimini" e a selezionare i migliori atleti che rappresenteranno il territorio nei prossimi Campionati Nazionali e Internazionali. Un'occasione per scoprire dal vivo uno degli sport più dinamici e spettacolari della stagione balneare 2026.

Info: https://www.instagram.com/foot_table_rimini/

MERCATINI ESTIVI

Ogni mercoledì sera dal 24 giugno al 26 agosto 2026

P.zza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro By Night

Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmad

Un market dedicato ad artigiani selezionati, designer, creativi e al piacere di trascorrere insieme serate bellissime nello splendido centro storico riminese.

Orario: dalle ore 18 alle ore 23 Info: www.facebook.com/artigianialcentro



Tutti i venerdì fino al 4 settembre 2026

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’, a cura dell'associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Ore 18.00 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati/



domenica 28 giugno 2026

Rimini Antiqua

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 7.30 alle 18.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/riminiantiqua

fino all’11 settembre 2026

Rimini

Mercatini estivi e Sagre locali

Cento giorni in festa





Marina centro:

Sagra estiva di artigianato artistico

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

Con musica e intrattenimento

Torre Pedrera:

'Mercatorre', mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 1° giugno al 14 settembre 2026

'Mercamare' mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 5 giugno al 4 settembre 2026

Mercabimbi, il mercatino dei bambini

piazza Sacchini

22 giugno - 13 luglio e 24 agosto 2026

Viserba:

'Mercatino degli Artigiani'

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

Viserbella:

'Viserbella Street Market'

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 - dal 28 maggio all'10 settembre 2026

Rivabella:

Mostra dell'artigianato 'Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 12 giugno al 4 settembre 2026

Marebello:

Mercatino di artigianato e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni mercoledì dalle 17 alle 24 - dal 17 giugno al 9 settembre 2026

Rivazzurra:

Art'Ingenio - Fiera dell'artigianato e collezionismo

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

viale Mantova

Ogni lunedì dalle 17 alle 24 - dall'8 giugno fino al 7 settembre 2026 e dal 30 maggio al 1° giugno

Bancarelle al mare - Sagra dei mestieri

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – dal 19 giugno fino all'11 settembre 2026

Bellariva:

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

piazzale Gondar

Ogni domenica dalle 17 alle 24 - dal 28 giugno al 30 agosto 2026

Miramare:

'Fiera mercato artigianale di Miramare'

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 16.30 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

con musica e intrattenimento dalle 21 alle 23

'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale

viale Oliveti - lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti - lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 - dal 15 giugno al 31 agosto 2026