Rimini, dottoressa aggredita in ospedale da un paziente: lui le sferra un calcio alla mano

Per l'operatrice sanitaria tanto spavento e una prognosi di 3 giorni. Il giovane è stato arrestato

Un giovane, le cui generalità non sono state rese note, è stato arrestato ieri sera (mercoledì 22 aprile), dopo aver aggredito un'operatrice di servizio presso il centro psichiatrico dell'ospedale Infermi di Rimini. Nel pomeriggio il giovane, affetto da problemi di tossicodipendenza, è stato accompagnato da uno dei responsabili della comunità in cui è alloggiato, al fine di iniziare il colloquio con la dottoressa di turno e valutare l'inizio di un percorso terapeutico. Il ragazzo però ha manifestato fin dal principio il suo nervosismo, finendo per sferrare un calcio alla mano sinistra dell'operatrice sanitaria, costretta a chiamare il 112, mentre un infermiere interveniva, per placare l'ira dell'aggressore, che ha continuato a tenere un atteggiamento minaccioso anche all'arrivo della Polizia. Gli agenti hanno portato il giovane in Questura ed eseguito l'arresto per l'ipotesi di reato di lesioni personali. Per la dottoressa, a causa del colpo subito alla mano, accertamenti medici e una prognosi di 3 giorni.