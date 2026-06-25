Rimini, drone in volo sulla folla al concerto di piazzale Fellini: scatta la denuncia per il pilota

L'organizzazione del concerto ha richiamato la Polizia, che ha individuato il pilota. In corso ulteriori accertamenti

Un pilota professionista di droni è finito nei guai per l'uso di un piccolo drone durante la Notte Rosa a Rimini. L'allarme è scattato nel weekend scorso, durante un concerto in piazzale Fellini. L'organizzazione ha richiamato la Polizia, dopo aver notato il dispositivo che volava sopra la folla di spettatori, in violazione del divieto di sorvolo sugli assembramenti. Gli agenti hanno rintracciato il pilota, che si trovava in una zona buia, tra i camion della logistica del concerto, parcheggiati in via Colombo. Da quanto emerso l'uomo, regolare dipendente di una società che effettua riprese video-fotografiche con i droni, non era in possesso del patentino obbligatorio. A seguito degli accertamenti, è scattata la denuncia per sorvolo illegale e la sanzione amministrativa per il mancato possesso di un attestato di pilotaggio. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali e ulteriori responsabilità del titolare della ditta e del committente delle immagini.