Rimini, due appuntamenti in Provincia per mobilità sostenibile e transizione

Esperti e cittadini a confronto sulle pratiche di sostenibilità e rigenerazione urbana

La prossima settimana si terranno in Provincia due incontri, il primo lunedì dedicato alla mobilità sostenibile, il secondo martedì sulla transizione.

Lunedì 22 settembre, l’incontro sulla mobilità sostenibile M.A.R.E. – UNA SFIDA DA VINCERE si svolgerà presso la Sala Marvelli (via Dario Campana, 64 RN) dalle 15.00 alle 17.30. La Provincia, in partenariato con Fiab Rimini e Legambiente Valmarecchia, promuove infatti il progetto M.A.R.E. – Mobilità d'area Resiliente Eco-sostenibile (sviluppato nell'ambito del programma Ecosister), dedicato alla promozione delle pratiche di gestione della mobilità sostenibile e al mobility management d'area come strumento innovativo per indurre cambiamenti efficaci, durevoli e significativi nelle modalità di spostamento quotidiano. L'iniziativa "M.A.R.E. – una sfida da vincere", condivide con il territorio una riflessione aperta sull'importanza della mobilità sostenibile nel contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e alla rigenerazione urbana per garantire città sane e vivibili alle generazioni di oggi e di domani.





Martedì 23 settembre, talk finale Comunità resilienti - una strada da condividere alle ore 16, sempre in sala Marvelli.

È l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri del progetto "Praticare la transizione", dal titolo Comunità resilienti: una strada da condividere. Un dialogo con gli esperti che ci hanno accompagnato nei precedenti incontri per riflettere sulle nuove prospettive del nostro territorio e sulla direzione da intraprendere per fondare una comunità solidale e resiliente. Durante l'incontro verranno anche presentate le altre attività previste dal progetto: i seminari di formazione tecnica e il Massive Open Corsi Online (Mooc) aperto a tutti.