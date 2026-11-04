Rimini, due incontri sulla transizione blu e il futuro delle scogliere a nord del Marecchia

Il 6 novembre a Ecomondo il confronto con i partner europei sulla resilienza costiera

Il 6 novembre, nella mattinata a Ecomondo, e il 9 novembre, a Rivabella, Rimini ospita due workshop nell'ambito del programma Ecomondo OFF e del progetto europeo CO-WATERS. Il primo, rivolto a stakeholder istituzionali e tecnici, è dedicato alla transizione blu del territorio riminese e si svolgerà alla presenza dei partner europei di progetto e dei rappresentanti della Commissione Europea. Il secondo, partecipativo e aperto alle associazioni e agli stakeholder locali, riguarda il futuro spostamento delle scogliere nel tratto di litorale a nord del deviatore Marecchia.

Gli appuntamenti si inseriscono nel percorso di CO-WATERS, progetto finanziato dal programma Horizon che coinvolge 17 partner e sei aree pilota, Rimini compresa, con l'obiettivo di promuovere ecosistemi marini e di acqua dolce più puliti, sani e resilienti, in linea con la Missione europea per il ripristino di oceani e acque entro il 2030.

Venerdì 6 novembre il confronto sarà incentrato sulla resilienza costiera e delle acque. Interverranno i referenti del Servizio Difesa del Suolo, Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna, di Romagna Acque, del Consorzio di Bonifica della Romagna e di Hera Group, insieme ai dirigenti comunali dei settori Infrastrutture e Sicurezza Idraulica e Qualità ambientale, che illustreranno il quadro di contesto e gli interventi in corso, tra strategie, piani e progetti.

L'incontro punta a restituire in un unico quadro le azioni con cui il territorio contribuisce al ripristino dei sistemi idrici e dell'oceano. Sarà anche il punto di partenza del percorso di certificazione della Missione europea, che Rimini, in qualità di città pilota, è chiamata a sperimentare. La futura certificazione riconoscerà l'impegno di città e regioni costiere, isole e porti europei e rafforzerà il posizionamento internazionale della città.

Lunedì 9 novembre - dalle 14:30 alle 17:00 all'Hotel Etoile di Rivabella - il workshop dal titolo "Alternative progettuali per il miglioramento della qualità ambientale del tratto di litorale a nord del Deviatore Marecchia" sarà dedicato allo spostamento delle scogliere e al prolungamento del molo del deviatore Marecchia lato Rivabella. Verrà presentato lo studio di fattibilità curato dal gruppo di lavoro interno all'Amministrazione e dall'ingegner Alessandro Mancinelli, mentre la Fondazione CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, approfondirà le potenzialità della modellistica costiera sviluppata anche con il supporto dell'intelligenza artificiale e integrata in un gemello digitale, sperimentato da Rimini come utente con i dati del litorale nord. Il contributo di chi vive e conosce il territorio sarà prezioso per far emergere esigenze e prospettive.

“Questi due appuntamenti raccontano la stessa visione, con una dimensione europea molto concreta, legata alla costa, che i riminesi vivono ogni giorno - dichiara l'assessora all’ambiente Anna Montini -. Il workshop a Ecomondo ci permette di mostrare quanto il nostro territorio sta già facendo per la transizione blu, mentre quello di Rivabella vuole ascoltare categorie e associazioni in riferimento ai possibili progetti per il litorale nord. Entrambi puntano a costruire una Rimini più resiliente, con acque e coste di qualità”.



