Rimini, due progetti per lo sport inclusivo: sostegno a 39 atleti con disabilità

Il Comune stanzia 12mila euro per agevolare gli spostamenti degli sportivi paralimpici

È stato approvato il progetto "Mobilità e Inclusione: Abbattere le Barriere per lo Sport Paralimpico a Rimini", promosso da una rete di quattro associazioni del territorio per sostenere gli spostamenti di 39 atleti con disabilità. Parallelamente e stata avviata la coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore di un secondo intervento, dedicato ai minori con fragilità sociali, educative o relazionali, con una durata iniziale di 18 mesi.

Due iniziative diverse, accomunate dall'idea che i centri sportivi possano essere luoghi di aggregazione e di crescita, che trovano posto nel Piano Generale di Inclusione Sociale e Contrasto all'Isolamento approvato dall'Amministrazione nel 2025, al termine di un percorso partecipativo avviato nel 2023 con cittadini, associazioni ed enti del Terzo settore.

Sport, mobilità e inclusione

Questo primo progetto è stato approvato a conclusione di una coprogettazione avviata lo scorso settembre. Dura dodici mesi, con la possibilità di un rinnovo per un ulteriore anno, e punta a rimuovere gli ostacoli economici e organizzativi che ancora oggi frenano la pratica sportiva delle persone con disabilità: la disponibilità di mezzi adeguati, il costo delle trasferte, la fatica degli spostamenti quotidiani che ricade spesso sulle famiglie. Il Comune ha stanziato un contributo di 12mila euro annui, che trova copertura nelle risorse regionali destinate ai Piani di zona e sarà erogato in due tranche da 6mila euro, la prima nel 2026 alla sottoscrizione della convenzione e la seconda nel 2027, a conclusione delle attività e dopo la verifica della loro realizzazione.

A raccogliere la sfida è una rete di quattro realtà del territorio, guidata da ASD Esplora Rimini - Calcio Samba Rimini insieme a Riviera Basket Rimini ASD, Sorridolibero APS e ASD River Delfini. Calcio Samba, che coinvolge 23 atleti nel calcio paralimpico e inclusivo, potrà organizzare il trasporto e l'accompagnamento di alcuni sportivi agli allenamenti settimanali nella palestra di Spadarolo e affrontare in pullman le sei giornate del campionato della Divisione Calcio Paralimpico FIGC-DCP in programma a Osimo. Riviera Basket, con i suoi 16 atleti impegnati nel campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina, sosterrà le trasferte a Pistoia, Parma, Brescia, Seregno, Sassari e Porto Torres, viaggi complessi che richiedono mezzi con pedane elevatrici e sistemi di ancoraggio anche per le carrozzine sportive. River Delfini, con il progetto "Nessuno Fuorigioco", garantirà continuità educativa e sportiva ai bambini con disabilità, favorendo l'incontro sul campo con i coetanei della scuola calcio tradizionale, mentre Sorridolibero si occuperà del coordinamento e del sostegno alle famiglie. Le associazioni metteranno inoltre a disposizione allenatori specializzati, educatori, istruttori, volontari, attrezzature e impianti.

Sport, minori con fragilità sociali

Il secondo intervento guarda ai più giovani e nasce con l'obiettivo di garantire non solo l'accesso allo sport ma anche la continuità della partecipazione ai minori che vivono situazioni di fragilità. È stato approvato lo scorso agosto dal Comitato di Distretto di Rimini nell'ambito della programmazione annuale dei servizi sociali e dispone di 20 mila euro annui, provenienti dalla quota regionale del Fondo sociale locale, per una durata di 18 mesi con possibilità di proroga. Il progetto intende rafforzare le competenze educative e relazionali dei tecnici sportivi, affiancare alle società figure educative specialistiche e consolidare una rete che tenga insieme famiglie, servizi territoriali, organizzazioni sportive ed Enti del Terzo Settore. Per realizzarlo il Comune ha disposto un avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo Settore: sarà scelta un'unica proposta integrata, valutata per qualità, sostenibilità e capacità di mettere in campo ulteriori risorse economiche e di volontariato, e al termine della selezione sarà sottoscritto un accordo che definirà gli impegni reciproci.

Entrambe le azioni attuano gli obiettivi del Piano di inclusione, che per il suo sviluppo annuale può contare su 103.194 euro approvati dal Comitato di Distretto e riconoscono ai centri sportivi una funzione educativa e sociale che va oltre l'attività fisica.

"Lo sport è uno dei modi più concreti per far sentire ogni persona parte della comunità - dichiarano gli assessori ai servizi sociali e allo sport, Kristian Gianfreda e Michele Lari -. Con il primo progetto vogliamo che nessun atleta con disabilità debba rinunciare ad allenarsi o a gareggiare per ragioni di spostamento, e che le famiglie siano sostenute in questo impegno. Con il secondo intendiamo offrire ai ragazzi che vivono situazioni di fragilità la possibilità di trovare nelle società sportive un ambiente accogliente, con tecnici preparati e figure educative capaci di accompagnarli. Ringrazio le associazioni per il lavoro di rete che stanno costruendo insieme al Comune. Questo è il frutto di un lungo lavoro di confronto condotto all'interno del Piano Generale di Inclusione Sociale e Contrasto all’Isolamento. Progetti che nascono dall’incontro che le attività sociali del Comune di Rimini fanno con le famiglie, portando avanti le esigenze nei diversi ambiti della vita dei ragazzi.”



