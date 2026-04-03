Rimini, è già una Pasqua da record: dal Paganello alle mostre si va verso il tutto esaurito

Scopri cosa fare in città nel lungo weekend di Pasqua

Rimini si riaccende in un fine settimana di Pasqua che si annuncia luminoso, grazie alle previsioni meteo incoraggianti che invitano a vivere e scoprire la città tra le sue tante proposte. Tra la spiaggia che si risveglia con l’energia del Paganello, un centro storico ricco di opportunità tra arte e storia, e proposte che uniscono la tradizione alla convivialità e al divertimento.

Sport

Da sabato 4 a lunedì 6 aprile, la spiaggia di Marina centro ospita la XXXV edizione del Paganello , la World Cup di Beach Ultimate, con oltre 2.300 atleti e 156 squadre da tutto il mondo. La manifestazione coinvolge oltre un chilometro di costa (tra il Nettuno e il bagno 60) con il quartier generale al Bagno 42 che ospita l’Arena principale e il Villaggio, punto di riferimento e incontro tra atleti e appassionati.

Cultura

Fellini Museum, il Museo della Città e il Teatro Galli, restano aperti con collezioni, mostre e visite guidate. Il Lunedì di Pasqua sono previsti percorsi specifici alla scoperta di Castel Sismondo e della storia del Teatro ottocentesco (ore 11, previa prenotazione), mentre sabato 4 e lunedì 6 aprile sono previste delle visite guidate che spiegano il percorso espositivo della mostra Riviera Dream Vision, ospitata ai Palazzi dell’Arte (prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/event/rivieradreamvision) che celebra i 75 anni della moda romagnola attraverso un viaggio multimediale tra capi iconici e realtà aumentata.

Il genio di Federico Fellini è invece protagonista al Palazzo del Fulgor con due esposizioni prorogate fino al 3 maggio: La musica di Fellini e Le magie di Federico Fellini, che approfondiscono l'universo del regista riminese tra dischi rari e scatti fotografici d'archivio di Deborah Beer. Chiude il 6 aprile “Dentro il set”, la prima mostra fotografica frutto della collaborazione tra i Comuni di Rimini e Cesena legata a “CliCiak – Scatti di Cinema”. All'Ala Isotta di Castel Sismondo prosegue fino al 6 aprile It’s All True, la personale di Dario Campana, a cura di Patrizia Pacia, realizzata in collaborazione con il Collettivo Primo Piano e arricchita dalle videoinstallazioni di Leonardo Gasperoni e Lorenzo Muccioli.

Tra le mostre da non perdere, fino al 24 maggio, ai Palazzi dell'Arte Rimini si può visitare Riviera Dream Vision, esposizione dedicata a 75 anni di moda ‘Made in Romagna’ (ingresso gratuito). Sabato 4 e lunedì 6 aprile sono previste anche delle visite guidate che spiegano il percorso espositivo (prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/event/rivieradreamvision ).

Tradizione

Lunedì 6 aprile torna anche l’appuntamento con la 18ª edizione del "Somarlungo", la biciclettata collettiva diretta al Santuario delle Grazie. Una tradizione che risale agli inizi dell'Ottocento, giunta alla 18ª edizione. Ritrovo fissato alle ore 8:30 a Marina Centro (viale Vespucci, fronte Caffè Pascucci), per partire alla scoperta dei "Monumenti di Rimini" raccontati da un relatore esperto. La mattinata si concluderà intorno alle ore 13:00 con l’arrivo al Santuario delle Grazie accolti dagli Alpini di Rimini e Cesena. Info: www.commerciantirimini.it .

Per chi cerca un’esperienza di più giorni tra natura e spiritualità, da lunedì 6 a sabato 11 aprile è possibile intraprendere il Cammino di San Francesco verso La Verna, che attraversa territori della Romagna e della Toscana, seguendo le tracce del santo e immergendosi in paesaggi naturali, borghi storici e spiritualità.

Mercatini

Al Parco XXV Aprile (parco Marecchia) apre oggi la mostra mercato enogastronomica Streeat® Food Truck Festival, dedicata al miglior cibo di strada artigianale d'Italia, con birre locali, musica e laboratori gastronomici fino a lunedì 6 aprile (www.streeatfoodtruckfestival.it). A Pasqua e Pasquetta Artigiani al Centro, la Mostra mercato dell'artigianato handmade in Piazza Tre Martiri (facebook.com/artigianialcentro/

Parchi e attrazioni

Con la Pasqua e l’arrivo della primavera riaprono anche i Parchi divertimento di Fiabilandia e Italia in miniatura, Oltremare e l'Acquario di Cattolica, con tante novità per grandi e piccoli. Al porto di Rimini torna da sabato 4 aprile la Ruota Panoramica, da oltre dieci anni simbolo dello skyline turistico della città, dove rimarrà per tutta l'estate.