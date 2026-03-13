Rimini e la Romagna in missione in Repubblica Ceca per promuovere il cicloturismo

In agenda sette incontri con tour operator, agenzie viaggi, cycling club, federazioni e media specializzati

Il cicloturismo della Romagna sbarca in Repubblica Ceca. Da domenica 15 a martedì 17 una delegazione di Visit Romagna e del Consorzio Terrabici, in collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna, sarà a Praga e Brno per la prima tappa 2026 dei 'Door to Door' missioni promozionali sui mercati europei giunte alla settima edizione.

In agenda sette incontri con tour operator, agenzie viaggi, cycling club, federazioni e media specializzati. Al centro dei colloqui, la Ciclovia Via Romagna, i bike hotel, i nuovi percorsi cicloturistici e il calendario eventi 2026: le Granfondo, la tappa del Giro d'Italia del 17 maggio con partenza da Cervia, Velocity a Rimini e l'Italian Bike Festival al Misano World Circuit. Previsto anche un incontro con gli organizzatori dell'Etape de Tour Prague, interessati a una collaborazione con le granfondo emiliano-romagnole.

Il prossimo appuntamento dei 'Door to Door' è fissato a fine giugno in Danimarca, a Viborg, in occasione dell'Hærvejsl›bet — granfondo entrata nel 2024 nel circuito ufficiale del Tour de France come L'Étape Denmark. Visit Romagna parteciperà con uno stand dedicato al prodotto Romagna Bike, supportato da Terrabici.