Rimini e Riccione al centro delle serie tv: l’Italian Global Series si presenta a Cannes

Giurie internazionali e prime mondiali per l’edizione 2026

Presentato a Cannes il programma della seconda edizione dell'Italian Global Series, il festival dedicato alle serie televisive che si terrà dal 3 all'11 luglio a Rimini e Riccione. Organizzato dall'Apa-Associazione Produttori Audiovisivi con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna, l'evento ha annunciato giurie internazionali, premi e i primi titoli in concorso. Le giurie sono presiedute da nomi di rilievo dell'industria globale: il regista e sceneggiatore americano Nicholas Meyer, tre volte candidato agli Emmy, guida la sezione Limited Series; la produttrice Marti Noxon - con crediti che vanno da Buffy l'ammazzavampiri a Grey's Anatomy e Mad Men - presiede la giuria Drama; l'attore e regista francese Bruno Gouery, noto per Emily in Paris e The White Lotus, quella Comedy.

I premi Maximo Excellence Award andranno all'attore britannico Robert Powell, che celebra i cinquant'anni di Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, e allo showrunner americano Carlton Cuse (Lost, Jack Ryan, vincitore di un Emmy). Excellence Award anche a Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Lino Banfi, allo sceneggiatore Francesco Piccolo - vincitore del Premio Strega - e al produttore Roberto Sessa. Cuse dialogherà con il premio Oscar John Ridley (12 anni schiavo) in una conversazione intitolata Lost in Fellini.

Tra i primi titoli in concorso la prima mondiale di I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere con Elena Sofia Ricci e, nella sezione Limited, One of Us con Raoul Bova. Il programma completo sarà annunciato a giugno.