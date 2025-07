Rimini e San Marino accolgono il segretario militare della Presidente dell'India

Il Major Avinash Chhetry visiterà i campi di battaglia dove persero la vita migliaia di soldati indiani durante la Seconda Guerra Mondiale

La prossima settimana è in arrivo nei territori di Rimini e San Marino il Major Avinash Chhetry, Aide-De-Camp (Segretario personale in campo militare) della Presidente dell’India Smt. Droupadi Murmu. Nell’ambito di una visita informale sui campi di battaglia in cui si sono sacrificati migliaia di soldati indiani nel periodo 1944/45, il Major Chhetry sarà accompagnato dall’esperto storico-militare ed interprete dott. Daniele Cesaretti di San Marino, prossimo presidente del Lions Club Ariminus Montefeltro.

L’incarico di Aide-De-Camp è di enorme prestigio, essendo la Presidente Murmu Comandante-in-Capo delle Forze Armate Indiane, e lo si raggiunge soltanto attraverso una durissima selezione. Originario dell’Assam, il Major Chhetry appartiene al reggimento d’élite del 9th Gorkha Rifles, di cui lo stesso Cesaretti è Membro Onorario. Nell’offensiva della Linea Gotica il 9thGr si distinse nella battaglia di Monte Pulito di Faetano dove l’eroe Sher Bahadur Thapa si guadagnò postumo la Victoria Cross, la più alta onorificenza militare dell’Impero britannico. Thapa riposa al Cimitero Gurkha di Rimini.