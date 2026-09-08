Rimini e Seraing, 50 anni di gemellaggio celebrati in Belgio

L’assessora Francesca Mattei a Seraing per l’anniversario del patto siglato nel 1976, nato dai legami gli italiani emigrati in Belgio

Dal 4 al 6 settembre l’assessora Francesca Mattei, si è recata a Seraing, in Belgio, per festeggiare il 50° anniversario del gemellaggio tra le due città. Un incontro importante per celebrare mezzo secolo di legame, all'insegna dell'amicizia tra popoli, della cooperazione e della condivisione di realtà ed esperienze diverse.

Il patto di gemellaggio venne sottoscritto a Rimini il 27 maggio 1976 e a Seraing il 5 giugno dell'anno successivo, dando avvio a un rapporto che affonda le radici nella storia dell'emigrazione italiana del dopoguerra: furono infatti molti gli italiani, in particolare siciliani, che si trasferirono nella città belga in cerca di lavoro, e ancora oggi la comunità italiana rappresenta una presenza significativa a Seraing e nei comuni limitrofi. La trasferta ha avuto anche una valenza turistica, offrendo l'occasione di rafforzare la conoscenza di Rimini presso un pubblico belga che dimostra da tempo interesse e affetto verso la città romagnola.

La visita si è svolta su invito dell'amministrazione di Seraing, che ogni anno ai primi di settembre organizza la tradizionale Festa della Vallonia, appuntamento a cui vengono chiamate a partecipare le delegazioni di tutte le città gemellate. Quest'anno la presenza di Rimini ha assunto un significato particolare proprio in virtù dell'anniversario.

Alla cerimonia hanno preso parte anche i rappresentanti di altre realtà legate a Seraing da rapporti di gemellaggio: per il Comune di Racalmuto, in Sicilia, il vicesindaco Antonino Lauricella e l'assessore al turismo, spettacolo, gemellaggi, sport e tempo libero, politiche giovanili, diritto e tutela degli animali, l'ingegner Emilio Angelo Giordano; per la città francese di Châtel, Gérard Maxit; per Douai, sempre in Francia, Mohamed Khéraki, componente della giunta comunale, Mounir Errafik, consigliere delegato all'occupazione e alle relazioni con le imprese, e Dylan Finne, capo di gabinetto.