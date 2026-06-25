Rimini, ecco come saranno le nuove case popolari in area ex Questura: il progetto compie un passo avanti

Sono previste inoltre una nuova ciclovia e una sala comunale polivalente

La Giunta comunale di Rimini ha approvato, a seguito della trasmissione da parte di Acer, che ne cura la procedura di attuazione, il progetto per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale nell'area dell'ex Questura, nell'ambito della riqualificazione svolta dal privato Ariminum Sviluppo Immobiliare. Nel dettaglio verranno realizzati 36 alloggi di proprietà comunale e relative opere di urbanizzazione, tra le via Lagomaggio e Damerini. Le abitazioni, composte da due e tre camere, sorgeranno in due edifici collegati da uno spazio comune per le attività collettive, con particolare attenzione alle famiglie numerose e alle persone con disabilità. Ogni alloggio disporrà di posto auto coperto e cantina. Accanto alle nuove residenze, l'intervento comprende la realizzazione di una sala polivalente comunale, pensata come punto di riferimento per il quartiere e destinata a riunioni, iniziative pubbliche e attività associative. È prevista inoltre una nuova ciclovia, che si collegherà alla rete ciclabile cittadina, insieme a percorsi pedonali accessibili pensati per migliorare la mobilità sostenibile e la sicurezza degli spostamenti nella zona.

"L'intervento - spiega l'amministrazione comunale - fa parte di una più ampia qualificazione urbana, inserita in un accordo di programma in fase di definizione, che prevede la qualificazione dell’intera area. Ampio spazio sarà dedicato al verde pubblico, con un parco urbano, nuove alberature e aree per il gioco e la socializzazione. Una corte centrale fungerà anche da rain garden, sistema naturale per la raccolta e la gestione delle acque meteoriche, contribuendo a migliorare la permeabilità del suolo e la qualità ambientale dell'intero comparto. Il complesso sarà costruito secondo criteri di alta sostenibilità, con impianti fotovoltaici, isolamento termico ad alte prestazioni, ventilazione meccanica controllata, recupero delle acque piovane e illuminazione a Led".

Il valore dei lavori è di circa 9 milioni di euro, mentre il quadro economico complessivo del progetto esecutivo supera gli 11,3 milioni, comprendendo spese tecniche e altri oneri. Il Ministero delle Infrastrutture contribuirà con 5 milioni di euro, attraverso un Accordo di Programma con la Regione Emilia Romagna, ente gestore del finanziamento ministeriale; la quota restante sarà coperta con risorse comunali e altri fondi già previsti. Il cronoprogramma indica il completamento dei lavori e il collaudo entro dicembre 2028, con successiva assegnazione degli alloggi e apertura dei nuovi spazi pubblici al quartiere.