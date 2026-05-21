Rimini, ecco il primo nuovo bando per le spiagge: 27 concessioni al miglior offerente

L'area interessata è il litorale nord

Sarà pubblicato il 10 giugno sul Bur, il Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, il bando per l’affidamento di 27 concessioni di beni demaniali marittimi relative alle zone di solo ombreggio del litorale nord di Rimini. Lo riferisce l'amministrazione comunale. La procedura, spiegano da palazzo Garampi, "si propone di individuare, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, gli operatori economici ai quali affidare la concessione per una durata di 5 anni di queste zone di ombreggio destinate al completamento degli stabilimenti balneari che sorgono su aree private". Il bando si sviluppa seguendo le direttive contenute nella legge 118 del 2022, individuando alcuni specifici criteri per la valutazione dell’offerta tecnica, che intrecciano "alcuni temi chiave per lo sviluppo sulle spiagge e l’innalzamento e diversificazione dei servizi". Sei in particolare le direttrici, a partire dalla qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti (impiego di personale qualificato, servizi di accoglienza, copertura wi-fi, accessibilità) e la qualità dei materiali (ombrelloni, lettini) che si intendono utilizzare a servizio dei clienti. Altro parametro di valutazione riguarda l’offerta di specifici servizi per le famiglie (attività ludico e sportive) e per valorizzare l’esperienza al mare delle persone con disabilità (attraverso la dotazione di attrezzature specifiche). Sarà quindi oggetto di valutazione il perseguimento di obiettivi di sicurezza dei lavoratori e di tutela dell’ambiente e l’esperienza tecnica e professionale maturata dal concorrente nell’ambito delle attività turistico-ricreative.