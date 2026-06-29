Rimini, emergenza caldo: grande successo per i musei aperti come rifugi climatici. Domani l'iniziativa si replica

Nel fine settimana sono stati centinaia gli ingressi registrati nelle sedi museali cittadine

Grande partecipazione per l'apertura straordinaria e gratuita dei musei civici di Rimini come "rifugi climatici", l'iniziativa promossa dal Comune per offrire a cittadini e turisti luoghi climatizzati dove trovare sollievo durante l'ondata di calore che sta interessando il territorio.

Nel fine settimana sono stati centinaia gli ingressi registrati nelle sedi museali cittadine. Domenica gli ingressi complessivi hanno raggiunto quota 751: 375 al Fellini Museum, 170 al Museo della Città, 146 alla Domus del Chirurgo e 60 ai Palazzi dell'Arte Rimini. Sabato gli accessi erano stati 428: 179 al Fellini Museum, 136 al Museo della Città, 63 alla Domus del Chirurgo e 50 ai Palazzi dell'Arte.

Numeri che confermano il gradimento dell'iniziativa (con un aumento rispetto al weekend precedente di circa il 40/50%), capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino con un servizio concreto a favore della collettività in giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate.

Proprio alla luce dell'ottima risposta del pubblico, il Comune di Rimini ha deciso di replicare l'apertura straordinaria gratuita anche nella giornata di domani, martedì 30 giugno.

Saranno quindi nuovamente accessibili gratuitamente, nei consueti orari di apertura, il Museo della Città "Luigi Tonini", la Domus del Chirurgo, il Fellini Museum – Castel Sismondo e Palazzo del Fulgor – oltre ai Palazzi dell'Arte Rimini, tutti dotati di impianti di climatizzazione.

Si ricorda inoltre che dal 5 maggio scorso i Musei di Rimini sono già gratuiti per tutti i residenti della Provincia di Rimini e per gli under 30, nell'ambito del Piano Strategico della Cultura. L'apertura straordinaria rappresenta quindi un'opportunità aggiuntiva rivolta soprattutto ai turisti presenti in città.

Prosegue il piano del caldo 350 le telefonate effettuate agli anziani e alle persone fragili

L'iniziativa dei Musei della città si inserisce nel più ampio insieme di misure attivate dal Comune per affrontare le conseguenze delle temperature eccezionalmente elevate.

Prosegue infatti il Piano Caldo di Rimini, il programma di sostegno e monitoraggio rivolto agli anziani e alle persone più fragili, realizzato dal Comune in collaborazione con Azienda USL Romagna, Protezione Civile e numerose associazioni del Terzo Settore.

Dalla riattivazione del servizio, avvenuta a metà giugno, sono già 350 le telefonate effettuate agli anziani e alle persone fragili, un'attività che è proseguita anche nella giornata di domenica proprio in considerazione delle temperature eccezionalmente elevate. Un monitoraggio costante - che si aggiunge ai contatti telefonici realizzati dall’Ausl durante l’attività di mappatura delle persone over 75 residenti nel distretto di Rimini che vivono sole che, solo nel comune di Rimini e nel mese di giugno, sono state 162 – e che permette non solo di fornire consigli utili per affrontare il caldo, ma anche di verificare le condizioni psicofisiche delle persone contattate e, quando necessario, attivare interventi di sostegno personalizzati.

Oltre alla sorveglianza telefonica, il Piano Caldo mette a disposizione servizi di supporto a domicilio, dalla spesa al ritiro dei farmaci, fino all'accompagnamento per visite mediche o altre necessità quotidiane, attraverso operatori qualificati in costante raccordo con i servizi sociosanitari del territorio.

Il servizio resterà attivo fino a metà settembre e può essere richiesto telefonando allo 0541 1490572 oppure scrivendo a [email protected] .

“Nel weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle – sottolinea l’assessore alla protezione sociale del comune di Rimini e presidente del Comitato di Distretto, Kristian Gianfreda – è stato registrato un aumento di circa il 10% degli accessi al Pronto Soccorso rispetto ai giorni precedenti. La maggior parte dei pazienti si è rivolta alle cure per disturbi verosimilmente legati agli effetti dell’onda di calore. Per questo l’attenzione è massima e il monitoraggio prosegue con l’obiettivo di prendersi cura della parte più vulnerabile della popolazione, delle persone fragili”.

La prevenzione per contrastare il rischio di incendi boschivi

In questi giorni di temperature elevate, l'Amministrazione comunale richiama inoltre l'attenzione sul rispetto dell'ordinanza sindacale per la prevenzione degli incendi boschivi. I proprietari e i gestori di terreni sono tenuti a mantenere pulite le aree eliminando erba secca, sterpaglie e altro materiale facilmente infiammabile, mentre gli abbruciamenti agricoli sono consentiti esclusivamente in assenza di vento e devono concludersi entro le ore 11. Prima di procedere è inoltre obbligatorio comunicare l'attività ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri Forestali, utilizzando la web app predisposta dalla Regione Emilia-Romagna oppure gli altri canali previsti, così da consentire i necessari controlli. L'Amministrazione invita tutti i cittadini alla massima prudenza e ricorda che, in caso di avvistamento di un incendio o anche solo di un principio d'incendio, è fondamentale chiamare immediatamente il 112. La rapidità della segnalazione può essere decisiva per limitare i danni.

Dotazioni anti-caldo nei nidi e nelle scuole comunali

Per affrontare in modo strutturale le ondate di calore, nel 2024 il Comune ha provveduto a installare almeno una ventola a soffitto in ogni sezione di tutti i nidi e di tutte le scuole a titolarità comunale. Nel 2025 la dotazione è stata ulteriormente rafforzata con l’acquisto di una ventina di climatizzatori portatili (“pinguini”), affiancati da 61 ventole a soffitto e da ulteriori apparecchi messi a disposizione dagli appaltatori dei servizi.

Complessivamente, tra ventole e pinguini, la rete scolastica comunale dispone oggi di oltre 70 dispositivi installati. Dal 1° luglio, in occasione dell’avvio dei centri estivi, le dotazioni non utilizzate negli altri plessi confluiranno nelle scuole sede dei servizi estivi, così da garantire in tutti i plessi ambienti più confortevoli per bambini ed educatori.

Le raccomandazioni per affrontare l’ondata di calore

Per affrontare in sicurezza l'ondata di calore, il Comune richiama anche le raccomandazioni del Ministero della Salute, che invita ad adottare alcune semplici precauzioni: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18), mantenere gli ambienti freschi e ben ventilati, bere acqua con regolarità anche in assenza dello stimolo della sete, privilegiare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura, indossare abiti chiari e in fibre naturali ed evitare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata. Un'attenzione particolare deve essere riservata alle persone più fragili, come anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche, senza dimenticare gli animali domestici, che devono avere sempre a disposizione acqua fresca e luoghi ombreggiati.