Rimini: entra al bar e al ritorno trova una gallina nell'auto. Necessario l'intervento del 115
Via Popilia, gallina incastrata nel vano motore
A cura di Redazione
07 febbraio 2026 14:57
Gallina si infila nel vano motore dell’auto: intervengono i Vigili del Fuoco. Rientra al parcheggio dopo una breve pausa al bar e trova una gallina nel vano motore della sua auto. È successo ieri, venerdì 6 febbraio, intorno a mezzogiorno, in via Popilia, nella zona Celle a Rimini.
L’uomo, sorpreso dalla scena, ha subito chiamato i Vigili del Fuoco. La squadra intervenuta ha recuperato l’animale sotto gli occhi curiosi dei passanti, riuscendo a estrarlo senza difficoltà.