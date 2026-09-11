Rimini, entra in un ristorante di notte: trovato con arnesi da scasso e tirapugni

Un 39enne serbo, senza fissa dimora, è stato sorpreso dai Carabinieri in un locale sul Lungomare Murri

Beccato nottetempo dai Carabinieri con arnesi da scasso ed un tirapugni all’interno di un ristorante a Rimini. Nei guai è finito un 39enne di nazionalità serba, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo è stato sorpreso nel locale del Lungomare Murri durante un controllo. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe forzato la porta d’ingresso e sarebbe poi entrato. Addosso diversi arnesi da scasso ed un tirapugni. Tutto è stato sequestrato. Il 39enne è finito in manette. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di furto aggravato e porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Verrà processato per direttissima.