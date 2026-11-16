Rimini entra nel clima natalizio: sabato si accendono 100 chilometri di luci

Dal Festival del Mondo Antico ad Amarcort, passando per musica, teatro e cinema. Nel fine settimana al via le iniziative natalizie e la camminata contro la violenza sulle donne.

Il Natale si avvicina a Rimini. Sabato 21 novembre, alle 18, piazza Cavour ospiterà l'accensione simultanea di 100 chilometri di luminarie, accompagnata da musica, cori e coreografie. La giornata si aprirà con la camminata "È per te. Rimini in cammino contro la violenza sulle donne", nell'ambito del programma comunale "Donne Coraggio!". Le iniziative natalizie arriveranno anche sul lungomare con "Un Mare d'Inverno": un percorso luminoso, 30 panchine e la mostra a cielo aperto "Spiagge Mobili", con le opere di 20 artisti lungo quasi tre chilometri di spiaggia. In centro storico torna anche il Mercatino dei Sogni di Natale.

Prosegue fino al 27 novembre il Festival del Mondo Antico, dedicato quest'anno alla "Rinascita". In programma conferenze, mostre, visite guidate e laboratori tra Museo della Città e Domus del Chirurgo. La musica sarà protagonista con la Sagra Musicale Malatestiana: martedì 17 novembre al Teatro Galli si esibiranno la Grande Orchestra e il Coro Giovanile di Rimini, mentre giovedì 19 al Teatro degli Atti è atteso il pianista Paolo Ehrenheim. Al Galli arriverà anche Marco Goldin con lo spettacolo "Monet. Una vita a colori", mentre dal 20 al 22 novembre andrà in scena "Rosencrantz e Guildenstern sono morti", con Francesco Pannofino. Dal 24 al 29 novembre torna Amarcort Film Festival, alla 19ª edizione, con proiezioni, incontri e appuntamenti dedicati al cinema indipendente. Tra gli ospiti Luigi Serafini, premiato con il riconoscimento "Un Felliniano nel mondo". Ricco anche il programma della Cineteca e del Cinema Fulgor, tra prime visioni, rassegne e serate dedicate al tema della violenza sulle donne. Spazio infine agli appuntamenti professionali: al Palacongressi si svolge "Vivere di Turismo Festival", mentre in Fiera sono in programma REBUILD EXPO Italia e, dal 24 al 26 novembre, IBE Intermobility Future Ways. Completano il calendario gli incontri della Biblioteca Gambalunga, le attività per bambini, i laboratori, gli appuntamenti dell'Ausl Romagna e le iniziative dell'Astoria e del Parco degli Artisti.