Rimini, entra nel ristorante e prova a rubare i soldi in cassa: il colpo fallisce

Ha provato a sfruttare la confusione, ma è stato sorpreso dai titolari

Un tentato furto si è consumato nella tarda serata di martedì (4 novembre) al ristorante L'Artrov di Rimini, in piazzale Cesare Battisti. A darne notizia è lo stesso titolare, Riccardo Bianchini. Intorno alle 22 un giovane è entrato nel ristorante e cercando di approfittare della confusione, si è avvicinato al registratore di cassa. Il rumore ha allertato il ristoratore e il figlio che sono immediatamente intervenuti. Il giovane ha dovuto abbandonare i suoi propositi, ma la sua fuga è stata bloccata dai Militari dell'Esercito, impegnati nell'operazione Strade Sicure. Le urla dei ristoratori, infatti, hanno immediatamente allertato i Militari, che stazionano in zona per garantire la sicurezza in un'area spesso al centro delle cronache per episodi di microcriminalità. Il giovane è stato quindi bloccato e preso in consegna dai Carabinieri, che hanno proceduto all'identificazione e alla denuncia del responsabile del tentato furto. Riccardo Bianchini sottolinea la reazione di alcuni clienti, in città per Ecomondo, che si sono congratulati per l'efficienza delle forze dell'ordine.