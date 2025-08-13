Rimini, entro fine 2025 il Mercato Coperto sarà rimesso a nuovo

Previsto investimento di 200.000 euro

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria della struttura che ospita il mercato coperto in via Castelfidardo e che è in gestione diretta all'amministrazione dal 1° gennaio scorso. Tramontato il progetto di costruzione di una nuova struttura, quella storica sarà così interessata da una serie di lavori "di cui - spiega l'amministrazione comunale - si è rilevata la necessità a seguito di specifici sopralluoghi tecnici condotti a inizio anno e interessano più nello specifico la manutenzione del manto di copertura, la sostituzione localizzata di vetri e porte, la sostituzione di parti degli impianti esistenti". Per i lavori, affidati ad Anthea, si prevede un investimento di circa 200mila euro e saranno realizzati e completati entro la fine dell’anno.