Rimini, Ermanno Cavazzoni al Fellini Museum: copertine d’autore e il ricordo di Gianni Celati

Giovedì 15 ottobre doppio appuntamento a Palazzo del Fulgor e al cinema Fulgor: alle 18 inaugura la mostra “Copertine EXTRA”, alle 21 la lettura scenica di Storia di un’amicizia

Ermanno Cavazzoni arriva a Rimini giovedì 15 ottobre con due appuntamenti, promossi dal Fellini Museum e dalla Cineteca comunale in collaborazione con la casa editrice Quodlibet. Nel pomeriggio, alle 18, inaugurerà a Palazzo del Fulgor la mostra “Copertine EXTRA”, insieme alla curatrice Simonetta Santucci. La sera, alle 21, nella Sala Federico del cinema Fulgor, sarà protagonista della lettura scenica di Storia di un’amicizia, accompagnato dalle irruzioni musicali di Vincenzo Vasi.

La mostra: Copertine EXTRA

Una copertina può accendere la curiosità. Luigi Serafini, l’artista del Codex Seraphinianus, vide in una libreria romana quella del Poema dei lunatici di Cavazzoni, comprò il libro e, dopo averlo letto, lo portò a Federico Fellini: «Questo libro sembra scritto per te». Da quel romanzo sarebbe nato La voce della luna.

La mostra al Palazzo del Fulgor, allestita fino al 15 novembre, riunisce trenta copertine della collana Compagnia EXTRA di Quodlibet. Fondo bianco, titolo nero, nome dell’autore rosso: dentro questa cornice ordinata trovano posto creature improbabili, oggetti, disegni e figure che sembrano arrivati lì per sbaglio, e invece sono stati scelti con molta attenzione.

A sceglierli è Cavazzoni, che conserva in un archivio le immagini che lo colpiscono e vi torna dopo aver letto ogni libro. Il rapporto tra testo e copertina resta aperto: «Ogni lettore trova una pertinenza diversa», racconta nell’intervista raccolta da Santucci, che sarà pubblicata integralmente nel foglio che accompagnerà i visitatori della mostra.

La collana nacque nel 2008 da un’idea di Cavazzoni, Gianni Celati e Jean Talon. Il primo titolo fu proprio Il viaggio di Mastorna di Fellini, curato da Cavazzoni, con una creatura fantastica che spunta dal margine della copertina. Molte delle immagini scelte negli anni vengono dai disegni dei ragazzi dell’ ”Atelier dell’errore”, guidato da Luca Santiago Mora; altre da artisti come Luigi Ontani, Ericailcane, Angelo Palazzini e Gianluigi Toccafondo. Santucci le ha riunite per permettere di guardarle insieme, con il tempo e lo spazio che sullo scaffale di una libreria spesso mancano.

L’inaugurazione delle ore 18 sarà a ingresso libero .

La lettura scenica: Storia di un’amicizia

Alle 21 Cavazzoni porterà al cinema Fulgor “Storia di un’amicizia”, pubblicato da Quodlibet nel 2026. Al centro della lettura scenica, il lungo rapporto con Gianni Celati, con il quale nacque anche l’idea della Compagnia EXTRA. Dopo le copertine del pomeriggio, le parole di Cavazzoni e le irruzioni musicali di Vincenzo Vasi daranno voce a quella storia.

Anche la serata sarà a ingresso libero .