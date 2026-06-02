Rimini, eseguito ordine di carcerazione: 4 anni e 8 mesi per rapine e maltrattamenti

L'uomo deve scontare la pena residua per reati commessi tra il 2020 e il 2023

Nella giornata di lunedì la Squadra Mobile ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nei confronti di un cittadino italiano.

L’uomo dovrà scontare una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione, conseguente a una condanna per diversi reati, tra cui rapina aggravata, maltrattamenti in famiglia ed evasione, commessi tra il 2020 e il 2023 in provincia di Rimini.

Al momento del provvedimento, l'uomo si trovava ricoverato in ospedale ed era costantemente monitorato dagli agenti della Squadra Mobile. Al termine delle procedure e dopo le dimissioni, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Rimini