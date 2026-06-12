Rimini, eseguito ordine di carcerazione per una rapina violenta del 2023

Un uomo rintracciato in hotel dalla Polizia dovrà scontare oltre tre anni di reclusione per l’aggressione a un 50enne

La Polizia di Stato di Rimini ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini.

L’uomo, di origine peruviana e con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per una condanna legata a una rapina violenta avvenuta il 7 settembre 2023 a Rimini.

In quell’occasione, insieme ad altre persone, avrebbe aggredito un uomo italiano di 50 anni colpendolo al volto e al corpo per poi sottrargli borsa, portafoglio e effetti personali.

Dopo le verifiche, gli agenti lo hanno rintracciato in un hotel dove risultava domiciliato.