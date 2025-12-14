Rimini, ex magazzino Corradini tolto al degrado: l'immobile diventa uno showroom

L'area era utilizzata come rifugio di fortuna da persone senza fissa dimora

L’ex magazzino Corradini di Rimini, in via Flaminia 397, si prepara a una nuova vita. L’edificio, per anni in stato di abbandono e spesso preso di mira da atti vandalici o utilizzato come rifugio di fortuna da persone senza fissa dimora, sarà infatti oggetto di un importante intervento di riqualificazione. Ogf Plastica ha annunciato l’apertura, proprio negli spazi dell’ex magazzino, di un nuovo showroom interamente dedicato alle soluzioni per il trattamento dell’aria: dalla ventilazione meccanica controllata ai sistemi di fumisteria, fino agli estrattori e agli impianti per il ricambio e la purificazione dell’aria. L’intervento rappresenta un passo significativo per la rigenerazione dell’area, restituendo alla città uno spazio da anni inutilizzato e riportandolo a una funzione nuova. Con l’apertura dello showroom, l’azienda punta a creare un punto di riferimento per professionisti e cittadini interessati alle tecnologie per il comfort abitativo e la qualità dell’aria indoor.