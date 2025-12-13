Rimini: ex ospite occupa un hotel chiuso. 37enne denunciato

Dagli accertamenti sono emersi diversi precedenti di Polizia per reati legati all’immigrazione clandestina e agli stupefacenti

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino, 37enne e pregiudicato, per essersi introdotto in un hotel sottoposto a chiusura e averlo occupato.

Nella serata del 9 dicembre scorso, il personale del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un controllo presso un hotel di Rimini chiuso ex art. 100 TULPS dall’Autorità di PS, ha constatato la rimozione di uno dei sigilli apposti sul cancello di ingresso pedonale.

Immediatamente, i poliziotti hanno effettuato un sopralluogo dell’area esterna della struttura, notando un’inferriata divelta in prossimità della finestra di uno dei servizi igienici al piano terra, all’interno della quale era accesa una luce. Aggirando lo stabile, dalla tapparella abbassata di un’altra finestra al piano terra traspariva un’altra luce accesa in una stanza solitamente destinata ad accogliere gli ospiti quando la struttura era in funzione.

Gli operanti, sollevando la tapparella con le mani, hanno constatato la presenza di un soggetto dalla carnagione olivastra che, dopo averli visti, si è allontanato rapidamente all’interno della struttura. A quel punto è stato convocato il titolare dell’hotel, il quale ha dichiarato di aver nominato un custode residente nella struttura, che tuttavia non corrispondeva al soggetto visto allontanarsi.

Durante il controllo della stanza, dove erano presenti effetti personali, gli agenti hanno rintracciato l’uomo mentre scendeva le scale interne. Il soggetto è stato riconosciuto dal proprietario come un ex ospite dell’albergo, confermando così l’illegalità della sua presenza.

Al termine degli accertamenti, dai quali sono emersi diversi precedenti di Polizia per reati legati all’immigrazione clandestina e agli stupefacenti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per violazione di sigilli e invasione di terreni ed edifici.