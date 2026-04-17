Rimini, ex sportello bancario a bando: locazione per attività direzionali

Base d'asta 40mila euro

Il Comune di Rimini ha indetto una procedura di evidenza pubblica per la locazione di una unità immobiliare in via Giulietta Masina n. 12-16 della superficie di circa 100mq, posta al piano terra dell’edificio denominato “Palazzina Roma”, che precedentemente ospitava uno sportello bancario.

L’unità immobiliare potrà essere adibita esclusivamente ad attività di categoria “direzionale”, quali sedi amministrative di attività commerciali o produttive, studi professionali, studi medici, servizi del terziario, sportelli o sedi bancarie e assicurative. É espressamente esclusa la destinazione ad attività commerciali di vendita di prodotti all’ingrosso o al dettaglio di qualsiasi genere, nonché di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

La locazione avrà durata di sei anni rinnovabili ai sensi di legge.

Il canone annuo a base di gara è di Euro 40.125,00 oltre IVA (22%), e sono ammesse unicamente offerte pari o in aumento rispetto alla base di gara.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato alle ore 13.00 del 4 maggio 2026.

L’avviso di gara e i documenti a corredo sono pubblicati sul sito del comune di Rimini (a questo indirizzo della pagina web istituzionale: https://www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-albo-pretorio/avviso-di-gara-la-locazione-di-unita)



