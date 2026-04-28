Rimini fa il punto sui centri estivi: aperte domande per i gestori

Poi verranno assegnati i contributi alle famiglie

Il Distretto di Rimini apre le domande per i gestori dei centri estivi che intendono aderire al progetto regionale dedicato al contrasto delle povertà educative e al sostegno delle famiglie nella conciliazione vita‑lavoro. Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia‑Romagna, permette alle famiglie con bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, e fino ai 17 anni in caso di disabilità, di accedere a contributi economici per la frequenza dei centri estivi.

L’avviso è rivolto ai gestori che operano nel Distretto e serve a costruire l’elenco unico dei centri estivi ammessi al progetto. Tutti i Comuni del Distretto hanno aderito alla programmazione 2026, indicando il Comune di Rimini come capofila.

«La partecipazione dei gestori – come sottolinea la vicesindaca con delega alle Politiche educative, Chiara Bellini - è fondamentale: più ampia sarà l’adesione, più famiglie potremo raggiungere con un sostegno reale. Ogni gestore che aderisce rafforza un sistema territoriale che vuole essere inclusivo e vicino alle famiglie. Più estesa sarà la rete dei centri estivi, più famiglie riminesi potranno contare su un supporto concreto e su un’offerta educativa riconoscibile e di qualità».

Possono presentare domanda:

gestori privati e del Terzo settore che operano nel Distretto di Rimini;

gestori già convenzionati o accreditati dai Comuni;

istituzioni scolastiche paritarie;

gestori che utilizzeranno spazi scolastici assegnati dal Comune di Rimini.

"I centri estivi dovranno garantire inclusione, accoglienza senza discriminazioni, un progetto educativo chiaro e consultabile dalle famiglie e, quando necessario, la possibilità di offrire diete speciali. Una volta raccolte le domande, ogni Comune del Distretto effettuerà le verifiche e invierà gli esiti al Comune di Rimini, che pubblicherà l’elenco unico dei centri estivi ammessi", spiega l'amministrazione comunale.

"L’avviso per le famiglie uscirà solo dopo la pubblicazione dell’elenco dei gestori. Una volta pubblicato l’elenco, le famiglie residenti nel Distretto potranno verificare che il centro estivo scelto per i propri figli sia tra quelli ammessi al progetto. A quel punto potranno presentare domanda di contributo al proprio Comune di residenza, attraverso un avviso dedicato che indicherà modalità, requisiti e tempi per ottenere l’agevolazione economica", precisano da palazzo Garampi.