Rimini, ferisce anziano con forbici: 28enne resta in carcere

Il gip convalida il fermo per tentato omicidio e dispone una perizia psichiatrica. L’aggressore, difeso dall’avvocato Alessandro Pane, si dice pentito

Resta in carcere il 28enne salernitano, senza fissa dimora, che sabato a Rimini ha ferito con forbici da elettricista un 88enne di Santarcangelo dopo il rifiuto di una richiesta di elemosina. Il gip Raffaella Ceccarelli ha convalidato il fermo per tentato omicidio e disposto una perizia psichiatrica, vista la storia di problemi mentali dell’uomo. Difeso dall’avvocato Alessandro Pane del foro di Salerno, il 28enne era uscito dal carcere il 26 luglio dopo due anni di reclusione per vari reati. Davanti al giudice si è detto profondamente pentito.