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Rimini, feriti con bottiglie e calci: tre aggressori bloccati dalla Polizia

I cittadini tunisini hanno ferito più persone durante una serie di episodi violenti in città

A cura di Grazia Antonioli Redazione
21 marzo 2026 15:13
Rimini, feriti con bottiglie e calci: tre aggressori bloccati dalla Polizia -
Rimini
Cronaca
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Tre cittadini tunisini, di cui uno irregolare sul territorio nazionale, sono stati arrestati nella serata di venerdì 20 marzo a Rimini dopo aver aggredito diverse persone, causando ferite gravi con bottiglie e con resistenza contro la Polizia.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 21.00 in via delle Mimose, dove uno dei tre uomini ha colpito un parente di una donna con una bottiglia al volto, provocandogli un trauma cranico. I responsabili si erano inizialmente dileguati, ma poco dopo sono stati segnalati nuovamente mentre aggredivano un cittadino nord-africano in via del Gelsomino, ferendolo con calci, pugni e una bottiglia.

La fuga dei tre aggressori, effettuata su monopattini elettrici, è continuata tra piazzale Kennedy e Parco Cervi. Le Volanti della Polizia, coadiuvate da una pattuglia dell’Esercito, sono riuscite a intercettarli e a bloccarli. Durante l’arresto, i tre uomini hanno opposto resistenza agli agenti, causando un infortunio a uno di loro.

Dopo gli adempimenti di rito, i tre sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Rimini in attesa dell’udienza di convalida, accusati di resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate in concorso.

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