Rimini festeggia: il biglietto della Lotteria da 50mila euro venduto alla Tabaccheria dell’Oro

Il vincitore, ancora ignoto, ha acquistato il tagliando nella zona del Villaggio Azzurro

Il biglietto vincitore di 50mila euro a Rimini è stato venduto alla Tabaccheria dell'Oro di via Marecchiese 124. Non è la prima volta che la ricevitoria delle sorelle Barbara e Roberta viene baciata dalla sorte.

Il biglietto serie C 248913 è stato venduto proprio nella zona del Villaggio Azzurro ad un cliente ancora ignoto.