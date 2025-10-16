Rimini: fiamme e paura in centro, mamma e due bambini in fuga dall’incendio

L'incendio è divampato in un appartamento in via Bastioni Occidentali

Momenti di paura ieri, nel tardo pomeriggio in via Bastioni Occidentali, nel pieno centro storico, dove un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano del civico 31. A causare il rogo sarebbe stato un incidente domestico, probabilmente legato a un pentolino dimenticato sul fornello acceso.

A dare l’allarme sono state le urla di uno dei due figli, di 10 e 13 anni, che hanno richiamato l’attenzione dei residenti e dei passanti. In pochi minuti la strada si è riempita di persone, con l’evacuazione precauzionale del negozio di biciclette sottostante e del vicino salone da parrucchiere.

La madre, una donna ghanese che vive nell’appartamento con i due bambini, è riuscita a portarli in salvo ma ha inalato una notevole quantità di fumo. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all’ospedale “Infermi” in codice verde per accertamenti. I due figli, fortunatamente illesi, sono rimasti accanto alla madre durante le operazioni di soccorso. Il padre, al momento del rogo, si trovava all’estero per motivi di lavoro.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, con l’autoscala, che hanno rapidamente domato le fiamme utilizzando due estintori. L’incendio ha distrutto parte della cucina e del soggiorno, annerendo muri e infissi. L’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

Durante le operazioni di spegnimento, la via è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento in sicurezza. Presenti anche gli agenti della polizia di Stato e la scientifica per i rilievi.