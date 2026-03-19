Rimini Fiera, gli eventi organizzati trainano il bilancio di Ieg: ricavi aumentati nel 2025

Per Italian Exhibition Group nel 2025 ricavi di 266,4 milioni di euro, in aumento del 6,6% rispetto al 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group ha approvato il bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2025, confermando una crescita dei ricavi e della marginalità nonostante un contesto meno favorevole, legato all’assenza di importanti manifestazioni biennali.

Il Gruppo ha registrato ricavi pari a 266,4 milioni di euro, in aumento del 6,6% rispetto ai 249,8 milioni del 2024. Un risultato ottenuto anche in un anno “dispari”, senza eventi di rilievo come Tecna e Ibe in Italia e Fesqua in Brasile, oltre a effetti negativi del cambio per circa 1,2 milioni di euro.

A trainare la crescita è stata soprattutto la linea degli eventi organizzati, che ha contribuito per circa 13 milioni di euro grazie alle buone performance dei principali appuntamenti fieristici e degli eventi minori. In aumento anche la divisione congressuale, con un incremento di 3,1 milioni, mentre le recenti acquisizioni hanno generato un contributo aggiuntivo di circa 10,8 milioni.

In miglioramento anche la redditività operativa: l’Ebitda adjusted si attesta a 70,9 milioni di euro, in crescita di 5,2 milioni rispetto all’anno precedente, con un margine del 26,6% sui ricavi. L’Ebit adjusted raggiunge invece i 49,6 milioni, in aumento di 2,2 milioni.

Il risultato netto si attesta a 30,4 milioni di euro, in calo rispetto ai 32,4 milioni del 2024, principalmente per effetto dell’aumento del tax rate, salito al 30,3%.

Le dichiarazioni dell'Ad di Ieg, Corrado Peraboni

“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2025, che riportano una buona crescita dei ricavi e della marginalità. Si tratta di risultati importanti, in quanto ottenuti in un anno dispari nel quale non si sono tenuti alcuni appuntamenti biennali di riferimento, come Tecna in Italia e Fesqua in Brasile.

In questo contesto, il Gruppo ha registrato un miglioramento dei risultati in linea con le guidance, grazie allo sviluppo organico delle attività e a un mirato programma di acquisizioni. Nel corso dell’anno abbiamo completato quattro acquisizioni, interamente finanziate con mezzi propri, e ottenuto la concessione decennale del Palazzo dei Congressi e degli Eventi di Fiuggi, rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento.

Il Piano Strategico 2025-2030, presentato a febbraio, prevede l’ulteriore ampliamento del portafoglio con il lancio di nuove manifestazioni, con l’obiettivo di introdurre almeno una nuova fiera ogni anno. In questa direzione si inseriscono le iniziative già annunciate per il 2026: accanto a Bex - Beyond Exploration a Rimini si affiancherà Ssec – Storage & Solar Expo Conference a Vicenza, iniziativa complementare e sinergica a Key, uno dei flagship event del Gruppo nel settore della transizione energetica.

Questi risultati confermano la solidità del nostro percorso di crescita e la coerenza del management nell’attuarla, rafforzando la fiducia nella capacità del Gruppo di proseguire nello sviluppo del proprio portafoglio eventi e nel consolidamento della presenza internazionale nei prossimi anni.”