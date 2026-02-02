Rimini, finisce la fuga del 57enne: deve scontare oltre 4 anni di carcere

Bancarotta e furti: rintracciato nel Riminese ricercato dalla Procura di Bologna

È stato rintracciato nel Riminese il 57enne italiano arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri, chiamati a dare esecuzione a un provvedimento di ripristino della carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era ricercato per una lunga serie di condanne accumulate negli anni.

Secondo quanto ricostruito, il provvedimento arriva dopo il cumulo delle pene disposto dalla Procura Generale di Bologna: il 57enne deve scontare quattro anni, sei mesi e 28 giorni di reclusione per reati commessi tra il 2011 e il 2017 nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. Le accuse riguardano bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione dei redditi e furto, episodi che avevano portato a diverse condanne ora riunite in un’unica pena definitiva.

L’uomo è stato individuato dai Carabinieri in un’abitazione del territorio riminese. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Forlì, dove sconterà la pena a disposizione dell’Autorità giudiziaria.