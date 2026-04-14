Rimini, follia in Questura: 33enne tenta di strangolare un poliziotto

Agenti costretti a usare lo spray urticante

Pomeriggio di tensione a Rimini, dove un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un agente di polizia in Questura. Fermato durante un controllo ai Bastioni Orientali, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha reagito con insulti e minacce.

Accompagnato negli uffici, la situazione è degenerata: l’uomo ha lanciato una sedia e si è scagliato contro un vice ispettore, tentando di strangolarlo. Decisivo l’intervento degli altri agenti, che lo hanno bloccato anche con spray urticante.

Il poliziotto ha riportato lesioni guaribili in 14 giorni. Il 33enne dovrà rispondere di resistenza, lesioni aggravate e violazione del foglio di via. Disposta per lui la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.